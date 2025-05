Governador Clécio Luís anuncia concurso histórico para Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Amapá

Certame não é realizado há 15 anos. A Fundação Carlos Chagas (FCC) será responsável pelo lançamento do edital, previsto para junho.

O governador Clécio Luís anunciou para junho o lançamento do edital do concurso histórico para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Amapá. O contrato com a banca organizadora Fundação Carlos Chagas (FCC) foi assinado nesta quarta-feira, 30. O certame é aguardado há 15 anos.

“Na véspera do Dia do Trabalhador, a gente inicia as comemorações lançando oportunidades. É um dos concursos mais esperados da história. A banca foi contratada e se preparem que a partir de junho sai o edital para candidatos com nível superior completo. Podem participar concurseiros no geral, mas também policiais e bombeiros que ainda não são oficiais. Estudem, se preparem, que há 15 anos não havia um concurso como este”, destacou o governador Clécio Luís.

A medida integra a política de valorização do serviço público conduzida pelo governador Clécio Luís, que tem como compromisso a realização de novos concursos públicos e o chamamento constante de cadastro reserva. Até o momento, o Governo do Amapá já convocou 5.295 aprovados e 3.601 já foram empossados ao longo de dois anos e quatro meses de gestão.

O documento foi firmado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) junto à FCC, com previsão de lançamento do edital até o final de junho. A secretária Cinthya Mendes destacou o cumprimento de mais uma meta do Plano de Governo como uma medida de fortalecimento do serviço público.

“É um passo importante para garantir o ingresso de novos profissionais preparados, que vão fortalecer ainda mais a segurança do nosso estado. É uma gestão comprometida com o futuro e com a valorização do serviço público. Estamos cumprindo mais uma promessa do nosso governador Clécio Luís, estou aqui assinando o contrato com a banca. Uma promessa feita em campanha e agora sendo cumprida. É um concurso muito aguardado por todos os concurseiros. Se preparem, porque vem aí o concurso de oficiais”, enfatizou a secretária de Estado da Administração (Sead), Cinthya Mendes.

Valorização das forças de segurança

O Governo do Estado dá continuidade, desde 2023, à convocação dos aprovados nos concursos da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros (CBM), realizados em 2022. Em dois anos e quatro meses de gestão foram convocados 1.284 candidatos aprovados nas 1ª e 2ª turmas do certame da PM. No CBM, foram 667 chamamentos.

A segurança pública do Amapá também foi reforçada com a chamada de 56 candidatos da Polícia Científica (PCA), também do concurso de 2022, com 40 empossados. Para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), foram 673 convocados em 2024.

A Polícia Civil também teve reforço garantido com a continuidade do concurso, que já nomeou e empossou 114 candidatos para cargos de Agente, Delegado e Oficial de Polícia. Ainda no mesmo certame, foram convocados mais 360 candidatos, com 199 novos servidores empossados.

Concursos

Desde 2023, o Governo do Amapá já convocou 5.295 aprovados em nove concursos públicos. Desses, 1.793 são do certame da Educação, com 1.515 empossados para os cargos de Professor da Educação Básica e Profissional, Tradutor – Intérprete de Libras – Língua Portuguesa, Pedagogo e Cuidador.

Além da educação, em 2024 a gestão convocou 70 candidatos do concurso da Secretaria de Estado da Fazenda, dos quais, após a realização das fases do certame, foram empossados em 2025, 34 novos servidores. O governador Clécio Luís também prorrogou por mais 2 anos a validade do concurso público da Sefaz.

Na Gestão Governamental de 2022, 242 candidatos foram convocados para cinco cargos. Em fevereiro deste ano, o Governo do Estado também nomeou 39 novos servidores da Fundação Socioeducativa do Amapá, a antiga FCria.

Foto: Luhana Baddini/Agência Grito

Agência de Notícias do Amapá

