TJAP promove “Casamento na Comunidade” em Santana com união de 40 casais, nesta sexta-feira (19)

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Comarca de Santana, realiza nesta sexta-feira (19), a partir das 16h, mais uma edição do Programa Casamento na Comunidade. A celebração reunirá 40 casais na grande cerimônia coletiva. O evento será realizado na Igreja Assembleia de Deus Tempo Central, localizada na Rua Salvador Diniz, 429, em Santana, sob condução do juiz Julle Anderson Mota, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca e coordenador do Cejusc.

Com mais de 25 anos de existência, o Programa já oficializou a união de mais de 20 mil casais em todo o Amapá. Criado para atender famílias que já convivem maritalmente sem a formalização civil, o projeto também contempla solteiros, viúvos e divorciados legalmente, independentemente de cerimônias religiosas.

A iniciativa, antes chamada de “Casamento Comunitário”, se consolidou como uma política de cidadania do TJAP, que garante acesso à formalização da união de forma gratuita e inclusiva, fortalece laços familiares e sociais.

Serviço:

TJAP promove “Casamento na Comunidade” em Santana com união de 40 casais

Data: 19/09/2025 (quinta-feira)

Hora: 16h

Local: Local: Igreja Assembleia de Deus Tempo Central – Rua Salvador Diniz, 429 – Santana

