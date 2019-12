Protestos se intensificam em Hong Kong

NHK* HONG KONG

Protestos em grande escala ocorreram em Hong Kong enquanto a polícia usava gás lacrimogêneo a fim de dispersar os manifestantes.

Uma grande multidão foi às ruas nesse domingo (30), a fim de dar as boas vindas à legislação americana que apoia os direitos humanos e a democracia em Hong Kong.

Os manifestantes também fizeram uma marcha, exigindo que o governo de Hong Kong aceite suas reivindicações, que incluem a introdução de voto direto para a escolha do chefe do Executivo do território. Os organizadores disseram que 380 mil pessoas participaram da marcha.

À tarde, a polícia disparou gás lacrimogêneo contra os manifestantes, alegando que alguns deles atiraram tijolos.

A mídia de Hong Kong relatou que alguns dos manifestantes jogaram coquetéis Molotov e vandalizaram restaurantes que acreditavam ser a favor de Pequim.

Em meio à crescente frustação, um grupo pro-democracia pretende realizar grande manifestação no próximo domingo (8), em seguida a outra organizada pelo grupo, com a participação de cerca de 1 milhão de pessoas.

*Emissora pública de televisão do Japão

EBC

