Índia prolonga lockdown nacional até o fim do mês

O governo da Índia prolongou até o dia 31 o lockdown que vigora em todo o país. Agora, contudo, passou a autorizar governos estaduais a afrouxar restrições e a reiniciar algumas atividades econômicas em áreas com baixo número de infecções.

O governo federal anunciou o prolongamento de duas semanas nesse domingo (17), dia em que o lockdown seria encerrado em todo o país.

A medida é anunciada depois de o país ter registrado recentemente cerca de 4 mil novas infecções diárias. O total acumulado passa de 90 mil.

No fim do mês passado, o governo indiano voltou atrás na medida de autorizar o relaxamento das regras em etapas, porque as restrições à circulação de pessoas vinham afetando gravemente a economia nacional e deixando grande número de pessoas sem trabalho.

O governo indiano também anunciou ontem que autorizará a reabertura de lojas e outros negócios em áreas com baixo número de infecções. Deixou, porém, de fora grandes estabelecimentos comerciais e complexos de entretenimento.

