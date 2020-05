IGP-10 registra taxa de inflação de 0,07% no mês de maio

Índice acumula taxas de 2,96% no ano e de 6,07% em 12 meses

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou taxa de inflação de 0,07% em maio deste ano. A taxa é inferior ao 1,13% observado pelo IGP-10 em abril, segundo dados divulgados hoje (18) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado de maio, o IGP-10 acumula taxas de inflação de 2,96% no ano e de 6,07% em 12 meses.

Veja também:

Enem 2020: estudantes e instituições pedem o adiamento do exame

Entenda a importância do Serviço Social, uma rede de proteção integrada

Amapá tem 3.952 casos confirmados, 6.909 em análise laboratorial, 1.124 pessoas recuperadas e 119 mortes

A queda da taxa de abril para maio foi puxada pelos três subíndices que compõem o IGP-10. A inflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, caiu de 1,52% em abril para 0,25% em maio. A inflação do Índice Nacional de Custo da Construção recuou de 0,29% para 0,19% no período.

Já o Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, registrou deflação (queda de preços) de 0,51% em maio. Em abril, o subíndice havia registrado inflação de 0,33%.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...