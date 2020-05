Entenda a importância do Serviço Social, uma rede de proteção integrada

O assistente social é o profissional que trabalha pela diminuição das desigualdades

Um olhar sensível para o próximo e o compromisso de ajudar a sociedade são características que fazem do assistente social um personagem essencial na luta pela superação das desigualdades. Os profissionais de Serviço Social estão comprometidos com o bem-estar coletivo, com a garantida da igualdade de direitos humanos, liberdade de expressão, acesso à serviços essenciais como saúde, educação e lazer.

O trabalho desses profissionais começa com a compreensão da realidade social. Para atender as demandas da sociedade é preciso entender o contexto e as diferenças de cada indivíduo. Por isso, os assistentes sociais elaboram planos de assistência, fazem análises e estão à frente de projetos que possibilitam indivíduos e comunidades terem acesso à saúde, habitação, educação, previdência social, recreação, e tantos outros.

Quem trabalha no serviço social tem uma ampla área de atuação. Os assistentes podem atuar na saúde, educação, CRAS, CREAS, e também nos setores público e privado. Geralmente, os concursos púbicos para a área são bem concorridos.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de assistentes sociais, perdendo apenas para os Estados Unidos. De acordo com o Conselho Federal de Serviço Social (CFSS), aqui, mais de 189 mil pessoas trabalham no setor.

Grande parte dos profissionais optam pelo serviço social motivados pelo sentimento de solidariedade, que, com o passar do tempo, torna-se em uma responsabilidade de levar à população os conhecimentos essenciais para a garantia de seus direitos. A assistente social Rosimeire Moreira, 36, é um desses exemplos. Ela escolheu o curso de Serviço Social em um momento muito difícil de sua vida.

“Meu pai foi diagnosticado crônico renal e em todas as instituições que levamos ele, após o atendimento médico, ele sempre passava por uma assistente social. Desta forma, me identifiquei com a profissão. Mais ainda quando o médico o encaminhou para fazer um tratamento em São Paulo, pois ele precisava de um transplante. Foi aí, então, que resolvi estudar Serviço Social para conhecer os direitos dele enquanto paciente”, conta ela, que conseguiu realizar o sonho com ajuda de uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil.

O desejo de mudar a realidade do próximo também foi um incentivo para que a assistente social Karine Silva, 24, escolhesse sua profissão. “Quando você consegue mudar um pouco a realidade da pessoa, aprende a não desistir fácil. Toda essa universalidade de direitos que existe, essa busca por querer um mundo melhor, me levou ao curso de Serviço Social”, explica.

Karine compartilha que ama a profissão, pois através dela, pode ajudar a melhorar a vida das pessoas e também a si própria, com o processo de aprendizagem que viveu durante o curso. “Eu amo o serviço social pela transformação que o curso causou na minha vida, por ter me tirado da zona de conforto, de achar que eu já sabia das coisas. Me fez compreender que existia um para além de mim mesma, para além do meu mundo”, afirma.

Para a assistente social, essa transformação possibilitou que ela compreendesse as divisões presentes nas camadas sociais, e os conflitos causados por essas diferenças. Além de entender que nem todos tem acesso à informações e esclarecimento, precisando, assim, da ajuda profissional. “Ainda que não sejamos super-heróis e super-heroínas, que tenhamos força e garra para buscar, cada dia, através de pequenas atitudes, realizar a mudança que nós precisamos. Foi o Serviço Social que trouxe essa noção pra mim, pra minha vida”, pondera.

O Serviço Social na prática

Ao optar pelo Serviço Social, é preciso passar graduação que dura em média de quatro anos. O curso o habilitará para diversas prestações de serviço à sociedade, como:

– Elaborar e implementar programas de bolsa de estudo e auxílio financeiro, assim como selecionar os estudantes que receberão o benefício;

– Coordenar programas que discutem temas relevantes na área de saúde, lazer e segurança no trabalho;

– Orientar comunidades e trabalhadores a respeito dos programas sociais implementados, informando-os sobre as políticas públicas, direitos sociais e trabalhistas;

– Criar projetos para a garantia de direitos de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social;

– Garantir que a população tenha acesso a informações e ações educativas.

15 de maio: Dia do Assistente Social

Em 2020, o tema das comemorações do Dia do Assistente Social é “Trabalhamos em vários espaços, sempre com a população. Serviço Social: conheça e valorize essa profissão”. A chamada tem como objetivo dar visibilidade à profissão. O dia 15 de maio é o Dia do Assistente Social porque essa foi a data em que a profissão foi regulamentada.

“Este ano, nosso 15 de maio, Dia do Assistente Social, será diferente. Vivemos um momento crítico da história, marcado por uma pandemia e consequentemente a uma crise sanitária, social e política, que agudiza vulnerabilidade social de boa parte da população brasileira”, diz texto publicado no site do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) de Sergipe.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

