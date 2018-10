Você já sabe qual carreira seguir?

A dúvida sobre qual carreira escolher é muito comum entre os adolescentes e jovens adultos

Logo que terminamos o ensino médio, vem aquela pressão: qual carreira vou seguir? Vestibular, ENEM, tudo isso batendo na porta e o jovem não consegue se decidir. E, realmente, é muito difícil decidir a profissão que você seguirá pelo resto da vida.

Escolher a carreira que vai seguir não é nada fácil

Por isso iremos pontuar como você pode escolher a carreira da sua vida sem errar. Basta seguir alguns passos simples.

O tipo de carreira que você quer seguir

Você pode escolher entre cursos superiores nas áreas de engenharias e arquitetura, direito, comunicação e turismo, gerenciais, informática e saúde.

Eles estão separados em três áreas diferentes: exatas, humanas e biológicas. As engenharias e tecnologia da informação, por exemplo, são de exatas. Psicologia e direito fazem parte de humanas. Medicina e suas vertentes, como medicina veterinária, fazem parte dos cursos de biológicas.

O vestibular que você está disposto a fazer

Muitas universidades realizam vestibulares tradicionais aos finais de semana, mas para atender a necessidade de cada um, existe o processo seletivo agendado em que o aluno tem vários dias e períodos para fazer a prova, basta escolher qual é melhor para ele.

Além disso, grande parte das instituições também aceita a nota do ENEM como forma de ingresso, basta ter o boletim com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio e, geralmente, ter acima de 300 pontos no exame

