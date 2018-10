Maternidade: entre a carreira e a vida de mãe

Apesar dos direitos conquistados pelas mulheres no mercado de trabalho, a maternidade ainda é um fator que atrapalha veladamente a ascensão na carreira. Da entrevista de emprego às oportunidades de promoção, o questionamento sobre o desejo de engravidar costuma ser recorrente por parte das empresas, mesmo sendo uma prática discriminatória e, portanto, ilegal.

A Miss Latino America, Jéssica Santtos eleita em 2014 explica que deu pausa na carreira para engravidar. Com residência fixa no México, Jessica revela que agora está retomando sua carreira, a modelo que já desfilou no Fashion Week Milão.

Na prática, contudo, o mercado financeiro continua colocando mulheres e homens em balanças diferentes. Em Wall Street, de acordo com levantamento da Bloomberg, a cada US$ 1 que homens do mercado financeiro recebem, mulheres ganham de US$ 0,55 a US$ 0,62.

