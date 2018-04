Medo do desemprego tem leve queda em março, mas continua elevado

Apesar da apreensão quanto ao desemprego, a CNI constatou que os brasileiros estão mais satisfeitos de um modo geral

O Índice de Medo do Desemprego registrou uma pequena melhora em março em relação a dezembro de 2017: caiu de 65,7 pontos para 63,8 pontos. O dado foi divulgado nesta segunda-feira, 9/4, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a entidade, apesar da melhora, o indicador ainda está elevado, “muito acima da média histórica de 49,2 pontos”.

O gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca, disse em nota que a preocupação dos brasileiros ainda não reflete a recuperação da economia, porque, segundo ele, o emprego é o último indicador a melhorar nos processos de saída da crise.

O levantamento mostra que os nordestinos registraram em março ter mais medo do desemprego do que os demais brasileiros. No Nordeste, mesmo com uma queda de 4,3 pontos em março na comparação com dezembro, o índice do medo do desemprego alcançou 69,3 pontos. O receio é menor na Região Sul, onde o indicador está em 53,4 pontos. No Norte/Centro-Oeste, o indicador ficou em 61,4 pontos; e no Sudeste, 65,1 pontos.

Veja mais no Correio Braziliense