Podcasts para potencializar os estudos; confira

Há canais voltados para a preparação de vestibulandos

Na maratona de estudos vale postar na diversidade de ferramentas que auxiliem no aprendizado. Livros, PDF’s, videoaulas e podcasts são alguns exemplos. Os conteúdos em formato de áudio (podcasts) são dos mais variados segmentos, inclusive voltados para educação e estão sendo úteis a muitos estudantes na preparação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Quem está focado nos estudos para o vestibular e quer tornar esse desafio um pouco mais dinâmico, com certeza vai encontrar essa possibilidade nos podcasts. A ferramenta funciona com conteúdos sob demanda permitindo que os vestibulandos possam acessá-los a qualquer momento de forma simples, na internet ou em aplicativos para celular pelo Spotify.



Confira, a seguir, alguns programas de estudos no Spotify que auxiliam na revisão de temas mais recorrentes nos vestibulares, incluindo língua estrangeira, dicas e informações de como conquistar um bom desempenho na avaliação.



Podcast Resumov

Esse podcast é voltado para vestibulandos que desejam concorrer a uma vaga nos vestibulares mais concorridos do país. Professores e universitários dão dicas para otimizar o tempo de estudos, tornando a preparação mais eficiente, como lidar com o medo da reprovação, entre outros.

Podcast Intervenção

Esse podcast aborda o universo do vestibular. Possui cinco episódios disponíveis, cada um dá dicas de como focar nos estudos e conseguir a aprovação.

Podcast Escriba Cafe

Produzido desde 2004, por Christian Gurtner, um historiador e escritor, o Escriba Cafe é o primeiro podcast de história do Brasil e, também, o primeiro no formato storytelling, sendo eleito por duas vezes o melhor podcast do país. A forma como é narrada, deixa os assuntos mais leves e interessantes.



Inglês do Zero

O Inglês do Zero é um programa destinado aos estudantes que escolheram esta opção de língua estrangeira no Enem ou outro vestibular e têm pouco conhecimento no idioma e quer estudar sozinho. Nesse podcast você encontrará um material completo para realizar o seu estudo de forma autodidata e descontraída.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...