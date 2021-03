Curso Libras na Linha de Frente está com inscrições abertas para profissionais de saúde

Aulas começam hoje (29) na modalidade on-line

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná está com inscrições abertas para um curso gratuito e on-line de Libras (língua brasileira de sinais), “Libras na Linha de Frente”, voltado para profissionais da área da saúde. Para esta formação serão oferecidas 40 vagas.

As aulas têm início nesta segunda-feira (29) e seguem até o dia 2 de abril, sempre às 17h. Para se inscrever, o interessado deve acessar o link e preencher as informações solicitadas. Terão preferência profissionais formados e estudantes da área da saúde de todo o Brasil. A meta é facilitar o entendimento e a comunicação entre profissionais que atuam no combate à Covid-19 e pacientes surdos.

As aulas são dadas por Alexsander Pimentel, professor, tradutor e intérprete de Libras. Quem tiver, no mínimo, 75% de presença ganhará certificado de participação.

A iniciativa é de acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde da universidade, que participam do projeto Unidos pela Saúde, desenvolvido por mestrandos e doutorandos em conjunto com profissionais de saúde voluntários e estudantes de outras instituições. O projeto tem como foco principal levar informações de cuidados de saúde à população em geral de maneira acessível e adaptada às pessoas com deficiências.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

* Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

