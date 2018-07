Atualização do Uber vai facilitar encontro de motoristas e passageiros

Saber o número da placa e o modelo do carro ajuda bastante os passageiros a encontrarem suas caronas pedidas pelo Uber. Mas e quando o app não oferece uma localização exata ou há muita gente também solicitando o serviço? Para solucionar essas questões, a companhia vem liberando ferramentas para ajudar na localização, com o uso de cores e detalhes extras sobre a corrida.

O primeiro recurso é chamado de Spotlight. É comum o aceno com smartphone no ar para indicar que você chamou o carro e com a novidade você pode selecionar uma cor para iluminar a tela do telefone. Isso deve facilitar ao condutor reconhecer que você — entre várias outros clientes — é quem chamou determinado veículo. É diferente de alterar a cor do carrinho no mapa, enquanto monitora a chegada em tempo real.

Essa ferramenta é parecida com o Beacon, um gadget lançado em 2016. Ele fica grudado no pára-brisa, conectado via Bluetooth, e indica o automóvel contratado durante sua chegada por meio de uma cor selecionada pelo motorista. Aliás, o Spotlight deve funcionar em conjunto com o Beacon, onde, obviamente, já está disponível.

