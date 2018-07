Multidão enfurecida massacra 300 crocodilos na Indonésia

Causa da matança foi a revolta da população de Sorong, depois que um homem foi morto quando entrou na área de criação dos animais

Uma multidão enfurecida massacrou cerca de 300 crocodilos em um criadouro de Sorong, na Indonésia, depois que um dos répteis matou um homem.

O fato ocorreu no sábado, depois do enterro da vítima, um homem de 48 anos que entrou acidentalmente na área de criação em busca de capim para suas vacas, segundo informaram as autoridades de proteção animal.

Um dos crocodilos mordeu a perna da vítima e outro o matou com um golpe de cauda na cabeça.

Membros da família do falecido e outros habitantes da localidade de Sorong, cidade portuária com pouco mais de 200.000 habitantes, reclamaram com a polícia sobre a presença do criadouro em uma área tão residencial.

