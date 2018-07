Receita paga hoje o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2018

Ao todo, serão pagos R$ 5 bilhões para 3.360.917 contribuintes; para saber se você teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita Federal

A Receita Federal paga, nesta segunda-feira (9), o segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2018. Esse lote inclui ainda restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017.

Ao todo, serão pagos, para 3.360.917 de contribuintes, o valor R$ 5 bilhões em restituição de Imposto de Renda . De acordo com a Receita, desse total, R$ 1,625 bilhão são destinados para contribuintes com preferência, ou seja, pessoas com mais de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Como saber se minha declaração foi liberada?

Para o contribuinte saber se teve a declaração liberada , é preciso acessar o serviço e-CAC disponível no site da Receita . Nessa opção, é possível acessar o extrato da declaração e checar se há inconsistências de dados identificados pelo processamento.

Caso tenha informações erradas ou desatualizadas, o próprio contribuinte pode corrigir os dados, por meio da entrega de declaração retificadora.

Também é possível verificar se a declaração foi liberada ligando para o Receitafone 146 ou pelo aplicativo Pessoa Física . Na plataforma, o contribuinte pode checar às declarações do IR e situação cadastral no CPF pelo celular ou tablet. Com o app é possível consultar nas bases da RF informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Vale destacar que os montantes de restituição para cada exercício, e a respectiva taxa Selic aplicada, podem ser acompanhados na tabela a seguir:

