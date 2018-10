WhatsApp recebe atualização para corrigir “crash” após chamada de voz

O WhatsApp recebeu uma atualização recentemente para corrigir uma vulnerabilidade que permitia a entrada de um arquivo infectado via chamada de voz, fazendo com que o aplicativo travasse de forma inesperada pelo usuário. Esse problema afetou tanto a versão Android quanto iOS do app.

O bug havia sido reportado para os desenvolvedores do WhatsApp em agosto, pela equipe de pesquisa do Gooogle Project Zero. Segundo o relatório de correção divulgado por Natalie Silvanovich, programadora participante do “GPZ”, a falha era recebida pela vítima via pacote RTP, protocolo de internet responsável pela troca de dados.

