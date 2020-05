Instagram lança nova funcionalidade para “exterminar” os haters

Vitor Urbano

O Facebook continua a dar tudo por tudo para aumentar mais ainda a popularidade do Instagram, trabalhando constantemente em novas funcionalidades e melhorias da plataforma. A mais recente vai dar aos utilizadores uma ferramenta extremamente importante para a gestão dos comentários nas suas publicações.

Um dos grandes problemas que o Instagram continua a batalhar diariamente, está relacionado com o bullying, especialmente em contas com milhares de seguidores. Infelizmente, os haters continuam a ter uma grande influência negativa na experiência de utilização de muitos utilizadores, tornando esta implementação ainda mais importante.

Como irá funcionar esta nova funcionalidade do Instagram

É com agrado que podemos dizer que a nova implementação tem tanto simples, como de útil. Basicamente, vais poder começar a apagar comentários negativos em massa, assim como bloquear ou restringir o acesso a contas específicas. Uma vez mais, esta funcionalidade será crucial para contas com milhares de seguidores, que acabam por ser constantemente invadidas por haters.

Instagram iOS

Nos utilizadores da versão do Instagram para iOS, vao precisar de clicar no comentário que desejam apagar e depois através do ícone dos três pontos, vão poder selecionar a opção “gerir comentários”. A partir daí, vão poder selecionar até 25 comentários para apagar em simultâneo. Esta mesma função está também disponível para a gestão de contas.

