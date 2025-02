Artistas amapaenses são selecionados para o Festival Psica, em Belém

Programa oportuniza aos artistas mostrarem trabalhos autorais num encontro de música e cultura da Pan-Amazônia

O cantor Jhimmy Fieches e o grupo Luxuosos Corações serão os representantes do Amapá na programação do Motins Psica, circuito de formação do Festival Psica que acontece em Belém do Pará entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro. Por meio da seleção do Aposta Psica, programa de incentivo para artistas da Pan Amazônia mostrarem seus trabalhos autorais, os artistas amapaenses integram a edição do circuito de 2025.

O Motins terá mais de 20 horas de duração por dia, de 8h às 4h. Serão três dias gratuitos de programação. Durante a manhã e tarde, além de oficinas, painéis, palestras e rodada de negócios, o público poderá curtir a feira gastronômica, mostra de cinema e artes visuais.

O cantor Jhimmy Feiches, além de se apresentar em show na sexta-feira (31), fará parte de um dos painéis do evento com o tema “Os desafios da música independente na Pan- Amazônia” ao lado de outros artistas de Belém, Manaus e Colômbia. E no sábado (1º), é a vez do grupo Luxuosos Corações subir ao palco para mexer com o coração do público, mostrando sua identidade musical marcada por arranjos e ritmos inovadores, sem perder a regionalidade nortista.

As apresentações musicais do Aposta Psica ocorrem no Bar da Residência, Travessa Três de Maio, 1525 – São Brás a partir das 20h

Ambos os artistas fazem parte da Baluarte Cultural, produtora amapaense que tem como objetivo o incentivo da produção artística e cultural do Estado do Amapá.

O Psica é considerado um dos maiores festivais de música do Norte e um dos mais importantes do Brasil. Com mais de uma década de existência, já realizou shows com grandes nomes como Elza Soares, Alcione, Chico César, Daniela Mercury, e Liniker.

Grupo Luxuosos Corações.

Mais sobre os artistas

Luxuosos Corações

Luxuosos Corações é um grupo de bregapunk que iniciou suas atividades no ano de 2019 com a proposta de dar protagonismo feminino LGBTQIAP+ e divulgar um estilo original e genuíno que privilegie os gêneros musicais mais ouvidos no norte do Brasil. Atualmente, em seu trabalho autoral busca o experimentalismo de um som genuinamente amapaense, tendo lançado seu material autoral recentemente que pode ser conferido no seu canal do YouTube. A Luxuosos Corações atualmente é formada por Dayana Taisa, Rilane Pantoja e Artur Mendes e tem como produtora a Baluarte Cultural.

Jhimmy Feiches

Atua há mais de dez anos na área cultural amapaense e já fez diversos espetáculos e projetos musicais no teatro e na Tv. Seu propósito artístico é celebrar a diversidade da música nortista através de performances energéticas, onde o público é parte da experiência. Jhimmy começou a produção do seu primeiro álbum em 2016. Durante o processo longo de pesquisa e concepção, sua trajetória artística mantinha um ritmo constante de produção no contexto local, para que, em 2021 conseguisse lançar seu primeiro álbum digital, como parte da Pororoca Sound, que visava impulsionar carreiras amapaenses através do Edital Natura Musical. Para comemorar o lançamento do álbum DENTRO D’ÁGUA A GENTE NÃO CHORA, Jhimmy Feiches produziu uma versão física do trabalho contando, através de uma HQ, a transformação de José para Jhimmy Feiches. O álbum conta com clipes roteirizados e dirigidos pelo artista e participações de grandes nomes da música popular brasileira, como Patrícia Bastos. Nessa jornada, Feiches discute toda sua pluralidade Amazônida através de visuais, figurinos e sonoridade do Amapá, tendo o toque e a Caixa de Marabaixo como um elemento chave de seus shows.

Serviço:

Jhimmy Feiches no Aposta Psica – Motins Psica

Quando: 31 de janeiro de 2025

Local: BDR | Bar da Residência

Tv. Três de Maio, 1525 – São Braz, Belém – PA

Entrada gratuita, sujeito a lotação.

Luxuosos Corações no Aposta Psica – Motins Psica

Quando: 1º de fevereiro de 2025

Local: BDR | Bar da Residência

Tv. Três de Maio, 1525 – São Braz, Belém – PA

Entrada gratuita, sujeito a lotação.

Fotos Divulgação.

Outras informações e programação: https://festivalpsica.com.br/

Instagram: @motinspsica | @festivalpsica

