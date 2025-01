NASA se pronuncia sobre asteroide que pode atingir a Terra em 2032

A NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA) atualizaram as informações sobre o asteroide 2024 YR4, que deve colidir com a Terra em sete anos

Conforme noticiado pelo Olhar Digital, uma rocha espacial maior que o Maracanã, no Rio de Janeiro, foi descoberta em 27 de dezembro de 2024 em rota de colisão com a Terra. A partir dos dados coletados nas últimas observações, foi calculada uma probabilidade de cerca de 1% de que o asteroide – designado 2024 YR4 – possa atingir o planeta em 2032.

Na tarde de quarta-feira (29), a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA), emitiram comunicados informando que estão monitorando o objeto.

“Atualmente, nenhum outro grande asteroide conhecido tem uma probabilidade de impacto acima de 1%”, diz a nota da agência estadunidense. “Novas observações podem resultar na reatribuição deste asteroide para 0 à medida que mais dados chegam”.

A ESA alerta que, embora 2024 YR4 tenha quase 99% de chance de passar com segurança pela Terra em 22 de dezembro de 2032, “um possível impacto ainda não pode ser totalmente descartado”. Segundo as entidades, é muito cedo para determinar exatamente em que lugar do globo o asteroide pode cair.

O que se sabe sobre o asteroide 2024 YR4

O asteroide 2024 YR4 foi descoberto em 27 de dezembro de 2024 pelo Sistema de Último Alerta para Impacto de Asteroides com a Terra (ATLAS, na sigla em inglês), em Río Hurtado, Chile. Logo após a descoberta, análises determinaram que ele tinha uma chance muito pequena de potencialmente impactar o planeta em 22 de dezembro de 2032.

