Literatura infantil e conscientização ambiental: Vaga Lume indica livros para falar sobre a crise climática com as crianças

Em tempos de crise climática, a educação sobre a preservação ambiental nunca foi tão urgente. No Brasil, por exemplo, a região Norte sofre com a pior seca de sua história, conforme alertam especialistas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Para combater essa realidade e conscientizar as futuras gerações sobre os desafios ambientais, a ONG Vaga Lume sugere uma poderosa ferramenta: os livros infantis.



Em um mundo cada vez mais impactado pelas questões climáticas, é essencial que os pequenos compreendam as questões ambientais de forma clara, mas também positiva. A leitura desempenha um papel fundamental nesse processo, pois os livros não só sensibilizam as crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente e das mudanças climáticas, como também ajudam a desenvolver qualidades como empatia, sensibilidade e, principalmente, a refletir sobre ações voltadas para a preservação do planeta.



“A leitura mobiliza e toca o sentimento humano, ajudando-nos a compreender emoções como medo, incerteza e desconforto diante de temas difíceis, mas também nos desperta para a responsabilidade coletiva, esperança e superação”, afirma Nathália Flores, Gerente de Educação da Vaga Lume. Ela explica que ao abordar questões ambientais de forma literária, os livros ajudam as crianças a se conectar com esses temas de maneira profunda, mas ao mesmo tempo acessível e estimulante.



Livros que inspiram a conscientização ambiental



O acervo das bibliotecas da Vaga Lume, que atende comunidades rurais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas da Amazônia Legal, reflete a importância de incluir a questão ambiental na literatura infantil. “A literatura, com sua linguagem poética e ilustrada, permite que as crianças reflitam sobre cenários reais e complexos de uma forma simbólica e leve”, diz Nathália.



Livros como Sagatrissuinorana, que aborda a tragédia socioambiental de Mariana; Tatá, que fala sobre as queimadas no Brasil; e A Cidade dos Animais, que traz uma reflexão sobre a convivência entre humanos e animais, são exemplos de como a literatura pode sensibilizar e educar de maneira envolvente e criativa.



A equipe de Educação da Vaga Lume preparou uma lista de livros que trazem temas ambientais essenciais, podendo ser usados tanto em casa quanto nas escolas, para despertar o interesse e a reflexão das crianças sobre a preservação do meio ambiente. Prepare-se para embarcar nessa jornada literária que, com certeza, fará a diferença na vida das crianças e contribuirá para um futuro mais sustentável.



Ed. Companhia das Letrinhas

A árvore generosa (Ed. Companhia das Letrinhas)

Autor e ilustrador: Shel Silverstein



Neste clássico da literatura infantil, um menino e uma árvore têm uma relação muito especial. Dia após dia, ele come suas maçãs, brinca em seus galhos e descansa sob sua sombra. Porém, à medida que vai crescendo, fica cada vez mais exigente em seus pedidos, e a árvore, mesmo com poucos recursos mas cheia de amor, continua a fazer tudo o que ele quer. Todos os dias um menino vai até uma árvore para se pendurar em seus galhos, comer suas maçãs e descansar sob sua sombra. O menino ama a árvore; e ela, feliz, o ama também. Porém, à medida que o tempo passa, o garoto cresce e começa a desejar mais do que a simples companhia de sua amiga para brincar e repousar. Ele passa a querer dinheiro, uma casa, uma esposa… E a árvore, sem muitos recursos para ajudá-lo mas disposta a qualquer coisa para vê-lo feliz, vai se desfazendo aos poucos, mostrando que, pelo amor do menino, pode abrir mão de sua própria vida.

Ed. Boitatá



A cidade dos animais (Ed. Boitatá)

Texto e ilustração: Joan Negrescolor



Uma fábula sobre uma cidade abandonada pelos humanos, onde os animais prosperam e compartilham histórias. Um convite para pensar sobre a natureza, a harmonia entre os humanos e os animais e a importância da leitura.





Árvores (Ed.WMF Martins Fontes)

Árvores (Ed.WMF Martins Fontes)

Autor:Piotr Socha

Ilustrador: Wojciech Grajkowski



Qual é a árvore mais alta do mundo? Desde quando existem as árvores e quanto tempo elas vivem? Existe um hotel construído em uma árvore? E o que podemos fazer para ter certeza de que as árvores sobreviverão para o futuro? Este livro responde a todas essas questões – e a muitas outras – de maneira leve e perspicaz. O autor perfaz a história das árvores desde os tempos antigos até os dias de hoje, examinando, ao longo do percurso, o papel que as árvores tiveram na história, na mitologia e em todo o mundo natural.





Ed. Miguilim

Benjamina (Ed. Miguilim)

Autor e ilustrador: Nelson Cruz



Frágil. Cuidado. Bruto. Peso. Conteúdo. Produto. Pisar. Esses são fragmentos das narrativas de Benjamina, que evocam marcas do nosso tempo em sua desesperada dureza. De caixas de papelão usadas – lixo para a maioria das pessoas, mas trabalho e sobrevivência para outras – Nelson Cruz resgata imagens e palavras e com elas faz poesia, transformando pesos brutos em alguma delicadeza, fragilidade em possibilidades e produtos em convites. Benjamina poderia ser lido como desesperança, mas o simples fato de ter sido criado e nos chegar como livro configura resistência, diferente dos momentos em que ocupamos as ruas e entoamos nossas exigências por vidas e tempos mais justos para todas as pessoas.

Ed. Companhia das Letras



Futuro Ancestral (Ed. Companhia das Letras)

Autor: Ailton Krenak



A ideia de futuro por vezes nos assombra com cenários apocalípticos. Por outras, ela se apresenta como possibilidade de redenção, como se todos os problemas do presente pudessem ser magicamente resolvidos depois. Em ambos os casos, as ilusões nos afastam do que está ao nosso redor. Nesta nova coleção de textos, produzidos entre 2020 e 2021, Ailton Krenak nos provoca com a radicalidade de seu pensamento insurgente, que demonstra o senso comum e invoca o maravilhamento.





Ed. Pulo do Gato



O corte e a chama (Ed. Pulo do Gato)

Autor: Paulo Rea

Ilustrador: Leo Chunha



“O Corte e a chama” é um livro em que um tema contemporâneo e da maior complexidade é explorado poeticamente com a contundência de uma tocha ardente ou uma lâmina de serra. Não há como sair indiferente após a leitura. Dois poemas narrativos exploram um mesmo tema por dois pontos de partida que convergem na mesma consequência: a destruição da flora, fauna e dos povos da floresta por meio das queimadas e do desmatamento.



Ed. Ozé



Sagatrissuinorana (Ed. Ozé)

Autor:João Luiz Guimarães

Ilustrador: Nelson Cruz



O livro Sagatrissuinorana é uma homenagem a João Guimarães Rosa que reconta a fábula dos Três Porquinhos, mas tendo como pano de fundo o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. O texto não se furta a registrar criticamente duas das maiores tragédias socioambientais do país ― e que tiveram as Minas Gerais como palco.





Tatá (Ed. Edições Barbatana)



Tatá (Ed. Edições Barbatana)

Autor e ilustrador: Fran Matsumoto



Não bastasse nossos pequenos amiguinhos da amazônia serem de espécies em perigo de desaparecer, nesta aventura eles vão ter que sobreviver ao maior perigo que lá existe. é importante lembrar que não é só na amazônia que ocorrem queimadas, todos os biomas brasileiros sofrem com elas: o pantanal, a mata atlântica, a caatinga, o cerrado e os pampas.



Sobre a Vaga Lume



Criada há 23 anos, a Vaga Lume está presente em 23 municípios da Amazônia Legal com 95 bibliotecas comunitárias em funcionamento e mais quatro em implantação. Desde 2001 já doou 177 mil livros e formou mais de 5 mil mediadores de leitura, voluntários que leem para as crianças, trabalho esse que já impactou a vida de 110 mil crianças e jovens. O seu propósito é empoderar crianças e jovens de comunidades rurais da Amazônia por meio da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias, promovendo intercâmbios culturais com a leitura, a escrita e a oralidade para ajudar a formar pessoas mais engajadas na transformação de suas realidades.



Em 2023, a Associação Vaga Lume foi eleita pela terceira vez, sendo duas consecutivas, a Melhor ONG de Educação do Brasil pelo Prêmio Melhores ONGs do Instituto Doar. No mesmo ano foi contemplada pelo novo prêmio United Earth Amazônia, na categoria ESG, da sigla em inglês Environmental, Social, and Corporate Governance (Ambiental, Social e Governança) e, também, foi uma das organizações selecionadas em todo o mundo para receber uma doação da filantropa MacKenzie Scott. Em 2022 foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Conheça o mini documentário Vaga Lume no YouTube e acesse o site da associação.

