Governador Clécio anuncia pagamento inédito de auxílio-alimentação para funcionários da UDE

A medida beneficia quase 7 mil servidores que atuam na rede estadual de ensino.

Por Léo Nilo

O governador do Amapá, Clécio Luís, anunciou, na segunda-feira, 6, que, a partir deste mês de abril, os funcionários da Unidade Descentralizada de Execução da Educação (UDE) passarão a receber um auxílio-alimentação de R$ 500. Esta é a primeira vez que a categoria receberá o benefício, que se soma a um pacote de medidas voltadas à valorização dos profissionais da educação.

A UDE emprega 6.924 profissionais que atuam nas escolas estaduais ou na sede da Secretaria de Estado da Educação, em cargos como faxineiro(a), cozinheiro(a), assistente administrativo, inspetor(a), porteiro(a), entre outros serviços gerais. Na prática, o pagamento do auxílio-alimentação representa um aumento de 27% na remuneração de 91% dos servidores da UDE.

“Esse benefício chega para aliviar o dia a dia, garantir mais segurança na mesa de casa e dar um respiro no orçamento. É um reconhecimento concreto, que impacta diretamente na qualidade de vida de cada trabalhador e trabalhadora e reforça a importância de quem faz a educação acontecer todos os dias”, destacou o governador Clécio Luís.

Valorização dos profissionais da educação

O pagamento do auxílio-alimentação aos servidores da UDE ocorre em uma semana dedicada à valorização dos profissionais da educação, que incluiu o reajuste de 5,4% no salário do magistério.

Desde o início de 2023, os ganhos acumulados pela categoria já atingem 38,93%. Esse índice é resultado de uma política contínua de recomposição e valorização salarial, posicionando o estado como referência nacional na gestão de recursos destinados aos profissionais do ensino.

Além da política salarial, o Governo também fortaleceu a carreira dos profissionais da educação, com a concessão de mais de 11 mil progressões verticais, mais de mil progressões horizontais e gratificações por aperfeiçoamento, assegurando reconhecimento e crescimento funcional com base no mérito e na qualificação.

Agência de Notícias do Amapá

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