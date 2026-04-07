Semana Amapaense de Teatro segue até 12 de abril com programação gratuita em escolas e espaços culturais

A VI Semana Amapaense de Teatro retoma sua programação após o período da Semana Santa e segue até o próximo domingo, 12 de abril, com uma agenda diversificada de espetáculos e atividades formativas gratuitas. Realizado pelo Coletivo de Artistas, Produtores e Técnicos em Teatro e Artes do Estado do Amapá (CAPTTA), o projeto promove apresentações em escolas e espaços culturais, ampliando o acesso à arte em diferentes territórios.

A partir desta terça-feira (7), o público poderá acompanhar espetáculos de teatro, circo e dança, além de participar de oficinas voltadas tanto para atores quanto para iniciantes interessados nas artes cênicas. As formações acontecem na Sala Preta da Universidade Federal do Amapá (Unifap), sempre às 15h.

Entre as atividades formativas, estão a oficina “Escrevivências Amazônicas”, ministrada por Jones Barsou, que propõe a criação dramatúrgica a partir de experiências pessoais, e “Corposições”, com Wallysson Amorim, voltada à investigação do corpo, escuta e criação em movimento.

A iniciativa reforça o compromisso da Semana com a democratização do acesso à formação artística, promovendo intercâmbio de saberes e o aprimoramento técnico de participantes.

Idealizador do projeto e membro do Conselho Diretor do CAPTTA, Claudio Silva destaca a importância das ações formativas dentro da programação.

“As oficinas são espaços fundamentais de experimentação e troca, onde artistas e iniciantes podem se encontrar, compartilhar vivências e aprofundar suas linguagens. A Semana Amapaense de Teatro nasce com o propósito de fortalecer a cena local, ampliar o acesso à arte e estimular tanto a formação de novos artistas quanto a construção de público. É um movimento contínuo de valorização do fazer teatral no Amapá”, afirma.

A abertura da programação ocorreu no dia 29 de março, no Teatro Municipal Sílvio Romero, em Santana, com apresentações que reuniram diferentes linguagens e grupos do estado. Desde então, diversos espetáculos já circularam por escolas e espaços culturais, consolidando a proposta descentralizada do evento.

Cronograma das Oficinas

Local: Sala Preta (Depla), Unifap

Horário: 15h

9 de abril – Jones Barsou

“Escrevivências Amazônicas” – Oficina de dramaturgia a partir da experiência

“Escrevivências Amazônicas” – Oficina de dramaturgia a partir da experiência 10 de abril – Wallysson Amorim

“Corposições” – corpo, escuta e criação em movimento

Programação de Espetáculos

7 de abril (terça-feira) – 14h30

Local: Centro Educacional Raimundo Nonato (Buritizal)

Espetáculo: Pato e Laranjinha Pintando o 7

8 de abril (quarta-feira) |Manhã: 10h e Tarde: 15h

Local: Escola Estadual Antônio João (Santa Rita)

Espetáculos:

Para Baixo Todo Santo Ajuda – Cia. Trecos In Mundos, 10h

Andarilhos do Norte – Cia. O Ninho, 15h

Local: Escola Estadual Ribamar Pestana (Santana)

Espetáculos:

Uma Flor para Margarida – Cia. Os Paspalhões, 11h

O Mercador de Contos – Cia. Cangapé, 17h

9 de abril (quinta-feira) |Manhã: 9h e Tarde: 14h30

Local: Escola Raimunda da Silva Virgolino (Novo Horizonte, Macapá)

Espetáculos:

Lilico Pé de Vento – Cia. Primeiro Ato, 9h

Pato e Laranjinha Pintando o 7 – Trupe do Pato, 14h30

11 de abril (sábado) – 18h

Local: Centro de Experimentação Artística e Cultural Encanto dos Alagados (Centro de Macapá)

Espetáculos e atrações:

Linha do Tempo – Cia. de Teatro D’artluz

O Que Te Faz… – Coletivo Iguana

Poesia com Hayan Chandra

Contação de histórias com Lú de Oliveira, Tia Eli e Eugenia Mesquita

12 de abril (domingo) – 18h

Local: Praça Marabaixo

Espetáculos e atrações:

O Contrato – Cia. Grande Porte

Torto Arado – LAB Danças Urbanas

Corpos Esquecidos – Cia. Tucumã

A Sereia Que Não Sabia Cantar – Trix Martins / Henrique Mory

Poesia com Carla Nobre

Contação de histórias com Camila Nobre

A Semana Amapaense de Teatro é realizada pelo CAPTTA, em parceria com a Associação Ói Nóiz Akí, a Central de Produção Colaborativa (CPC), o Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá e a Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP).

Serviço

VI Semana Amapaense de Teatro

Período: até 12 de abril

Locais e horários diversos (ver programação)

Mais informações: portalesteio.com.br

Fotos: Dylan Cavalcante

Atendimento à imprensa: Mary Paes – (96) 99179-4950

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