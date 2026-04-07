Carreta do Sebrae leva atendimentos e capacitações para empreendedores do Distrito de Fazendinha, em Macapá

Ação itinerante do Sebrae oferece serviços gratuitos, orientação empresarial, atendimento e qualificação para pequenos negócios da região

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza a Ação Itinerante – Carreta Empreendedora, no Distrito de Fazendinha, em Macapá. A iniciativaocorre no período de 7 a 10 de abril, das 8h30 às 22h. O objetivo é fortalecer o ambiente empreendedor local, por meio da oferta de atendimentos, capacitações e orientação empresarial.

Durante quatro dias de programação, empreendedores terão acesso a serviços gratuitos como abertura, alteração e regularização de Microempreendedor Individual (MEI),parcelamento de dívidas, emissão de DAS, orientações para melhoria da gestão dos negócios, e consultoria por meio de visitas aos empreendedores, consultoria para quem pretende montar o negócio.

“A presença do Sebrae nos territórios, amplia o acesso dos empreendedores às soluções que impactam diretamente no desenvolvimento dos pequenos negócios. A CarretaEmpreendedora do Sebrae aproxima esses serviços da comunidade e fortalece a economia local”, destaca o coordenador da Carreta Empreendedora do Sebrae, Marcelo Modesto.

Atendimento

A ação oferece suporte técnico e orientação personalizada para empreendedores formais e informais, com o intuito de incentivar a formalização, o acesso ao créditoe a adoção de boas práticas de gestão. A proposta é atender às demandas locais e contribuir para o crescimento sustentável dos negócios no Distrito de Fazendinha.

Capacitação

A programação inclui palestras, oficinas e cursos voltados ao desenvolvimento de competências empreendedoras; entre os temas abordados estão formalização, gestãofinanceira, formação de preços, acesso a crédito, vendas digitais e boas práticas de fabricação de alimentos.

A agenda inicia na terça-feira (7), com palestra sobre formalização de negócios e curso sobre emissão de nota fiscal. Nos dias seguintes, serão realizadas capacitaçõessobre crédito, gestão financeira, precificação, gestão de bares e restaurantes, além de oficinas práticas, como coquetelaria e boas práticas na produção de açaí. A programação encerra na sexta-feira (10), com curso sobre vendas pelo Instagram e WhatsApp Businesse continuidade da capacitação em boas práticas de fabricação.

Impacto

A Carreta Empreendedora integra as estratégias do Sebrae para ampliar o acesso a conhecimento, serviços e inovação em regiões com potencial de crescimento econômico.A ação contribui para o fortalecimento dos pequenos negócios, geração de renda e dinamização da economia local.

Realização

A iniciativa é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae (UAR), Denise Nunes, e pelo coordenador estadual do Projeto Aqui TemSebrae e da Carreta Empreendedora, Marcelo Modesto. A ação possui parceria com a Associação de Batedores e Produtores de Açaí do Estado do Amapá (Asbap), para fortalecer o apoio aos empreendedores da cadeia produtiva do açaí e de outros segmentos da região.

Programação

Data: 7.4.2026 – Terça-Feira

Palestra: Formalize-se: Passo a Passo para se Tornar MEI

Facilitadora: Audenise Coutinho

Hora: 16h às 18h

Curso: Como Emitir Nota Fiscal de produto e/ou Serviço

Facilitador: Valdiney Marinho

Hora: 18h às 22h

Data: 8.4.2026 – Quarta-Feira

Palestra: Como adquirir crédito para sua empresa

Facilitador: Jonathan Araújo

Hora: 9h às 11h

Oficina: Formação de Preço da Mercadoria ou Serviço

Facilitador: Diego Silva

Hora: 14h às 18h

Curso: Gestão Financeira (educação financeira)

Facilitador: Diego Silva

Hora: 18h às 22h

Data: 9.4.2026 – Quinta-Feira

Curso: Gestão de Bares e Restaurantes

Facilitador: Pedro Neto

Hora: 8h às 12h

Curso: Boas Práticas de Fabricação BPF/Açaí (Parte I)

Facilitadora: Márcia Brenha

Hora: 15h às 17h

Oficina: Oficina de Coquetelaria (Drinkis)

Facilitador: Andrey Silva

Hora: 18h às 22h

Data: 10.4.2026 – Sexta-Feira

Curso: Como Vender Mais pelo Instagram e WhatsApp Business

Facilitadora: Micaely Neves

Hora: 8h às 12h

Curso: Boas Práticas de Fabricação BPF/Açaí (Parte II)

Facilitadora: Márcia Brenha

Hora: 15h às 17h.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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