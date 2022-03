Rússia e Ucrânia não chegam a acordo para decretar um novo cessar-fogo

Ministros das Relações Exteriores ucraniano e russo, Dmytro Kuleba e Sergei Lavrov se reuniram na Turquia

Durante uma reunião que aconteceu na cidade de Antalya, na Turquia, os ministros das Relações Exteriores ucraniano e russo não chegaram a um acordo para que um novo cessar-fogo fosse decretado. O encontro entre Dmytro Kuleba e Sergei Lavrov se deu nesta quinta-feira (10).

Kuleba alega que as exigências da Rússia são como um pedido de rendição, e afirmou que não foi fácil conversar com o russo. Para o ucraniano, Lavrov disse que a guerra seguirá até que o país invadido aceita as demandas do Kremlin.

Ainda de acordo com o ministro ucraniano, a situação mais delicada no momento é a de Mariupol, que fica no sul do país. Por mais que ele tenha requisitado um corredor humanitário para a evacuação de civis na cidade, Lavrov não garantiu segurança às pessoas.

