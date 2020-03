CIEE participa do lançamento do Observatório Parlamentar da Juventude

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, entidade filantrópica sem fins lucrativos, marca presença no lançamento do Observatório Parlamentar da Juventude que acontece nesta quarta-feira, 11/3, em Brasília. A iniciativa tem como objetivo avaliar, propor e discutir projetos ligados à empregabilidade dos jovens que tramitam no Legislativo. O Observatório, que tem o CIEE como um de seus idealizadores, já conta com a presença de 30 parlamentares e será um espaço aberto para a sociedade civil em geral e empresas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é um dos integrantes da iniciativa, e figura entre os convidados do almoço de lançamento. Lei da Aprendizagem Um dos primeiros pontos a serem discutidos pelo grupo serão as mudanças na Lei da Aprendizagem (10.097/2000) propostas pelo Deputado Federal Marco Bertaiolli (PSD-SP). A lei, que completa seu vigésimo aniversário este ano, é cumprida por 2% das empresas, de acordo com pesquisa encomendada à FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) pelo Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE.