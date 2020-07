Bioparque da Amazônia terá mais uma opção de entretenimento e bem-estar com aulas de yoga

Como fazer para lidar com o estresse e com a ansiedade decorrentes de tantos desafios e incertezas neste período de pandemia e de volta às atividades do dia a dia, lidando com os cuidados, tendo que garantir segurança e trabalhar, e lidar com toda essa tensão? Que tal curtir uma paisagem belíssima relaxando e praticando exercício para o corpo, para mente e até para a alma?

Essa é a proposta da nova atividade do Bioparque da Amazônia. São aulas de yoga, realizadas pela professora Solange Braga, do Ciclo 8, que tem como objetivo conectar as pessoas com a natureza, levando um estilo de vida mais saudável, com consciência respiratória para se conectar com si mesmo neste momento complicado em que vivemos.

“É muito importante a gente focar na nossa respiração, e a base do yoga são técnicas respiratórias conciliando com a postura. São técnicas orientais originadas da Índia, mas não têm cunho religioso, são apenas técnicas orientais de terapias holísticas [que abrange todas as pessoas]. Ou seja, qualquer um pode fazer. O yoga trabalha nossa psique, nosso equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito. Nos ensina a reaprender a respirar e tomar aquela respiração que tínhamos quando nascemos, mas que, conforme nossas experiências de vida, fomos desaprendendo e acumulando assim as doenças do século, que se falam tanto, como a depressão e a ansiedade”, explica.

De acordo com a coordenadora de Biodiversidade do Bioparque, Tatiana Costa, antes da pandemia, a administração do parque já vinha buscando uma parceria com o Ciclo 8 para realizar as atividades de yoga, e nessa reabertura foi analisado que seria fundamental uma atividade como essa. “Já tínhamos feito algumas aulas experimentais. Agora, resolvemos firmar essa parceria, oferecendo para a sociedade uma opção de bem-estar social e uma nova atividade. Além do circuito de aventura, do passeio, da fauna e flora, do orquidário, teremos as aulas para as pessoas que queiram praticar yoga”, informa.

Haverá aulas fixas a partir de 15 de agosto, turmas com pacotes que podem ser mensais, semanais ou por dia. Para participar, a pessoa deve entrar em contato com a direção do Bioparque, pelo número (96) 98801-9938, para fazer a reserva. O parque funciona de quinta a domingo, das 9h às 17h. Nesta sexta-feira, 31, haverá aula experimental, às 16h, no deck da área de ressaca, como uma amostra do que serão as aulas fixas. A professora Solange Braga estará tirando dúvidas das pessoas sobre a atividade.

Com essa já são 3 aulas experimentais que ocorrerem para avaliação e apreciação no local. Na última quarta-feira, 29, o empresário Pedro Jorge participou pela primeira vez de uma atividade de yoga e disse ter gostado muito. “Adorei, estava com muita ansiedade e isso aqui me ajudou a relaxar. Participarei das aulas e tenho certeza de que vou ficar bem melhor”, confessa.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Pérola Pedrosa

