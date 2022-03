Público geral poderá se vacinar contra Covid-19 nas UBSs de Macapá

Proposta é dar agilidade na imunização.

A partir desta quinta-feira (10), a imunização contra a Covid-19 de adolescentes, adultos, pessoas acima de 60 anos profissionais de saúde, imunossuprimidos, gestantes, puérperas e lactantes com algum tipo de imunossupressão também poderá ser feita nas Unidades Básicas de Saúde de Macapá. A medida adotada pela Prefeitura da capital visa, entre outras coisas, ampliar a cobertura vacinal na população do município.

Com este redesenho, o imunizante contra o coronavírus estará disponível nas UBSs Álvaro Corrêa, BR-210, Coração, Rubin Aronovitch, Pedrinhas e Lélio Silva, que funcionarão das 8h às 12h e das 14h às 17h. Além destes locais, também será possível se vacinar no drive-thru da Praça Floriano Peixoto e na Faculdade Estácio Seama, que atenderão esta demanda das 9h às 15h.

“Nossa proposta é deixar a vacina mais próxima das pessoas para que elas recebem a sua dose do imunizante com agilidade e sem transtorno”, diz o subsecretário de Vigilância em Saúde, Kleverton Siqueira.

Para receber o imunizante, o usuário deve apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação. Além dessa documentação, os imunossuprimidos devem apresentar um laudo médico que comprove a condição.

O detalhamento da estratégia de vacinação, com horários, locais e públicos, é divulgado diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura de Macapá no Facebook, Twitter e Instagram e no site da instituição, disponível em macapa.ap.gov.br.

Ewerton França

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...