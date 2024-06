LATAM começa a voar Macapá-Guarulhos em novembro com expectativa de 57 mil passageiros por ano

Nova rota ligará a capital do Amapá a São Paulo com 4 voos semanais e passagens estarão disponíveis nos próximos dias em latam.com e demais canais

Rota Macapá-Brasília também receberá 3 novos voos semanais de julho a novembro

São Paulo, 26 de junho de 2024 – A LATAM Brasil vai começar a operar em novembro deste ano o voo direto Macapá-São Paulo/Guarulhos. As passagens aéreas começarão a ser vendidas nos próximos dias em latam.com e demais canais. A nova rota é a quarta operação regular da LATAM no aeroporto de Macapá, que já conta com voos para Belém e Brasília.

Com quatro voos semanais, a rota Macapá-São Paulo/Guarulhos será operada às segundas, quartas, sextas e domingos. A rota terá cerca de 4 horas de duração em aeronaves da família Airbus A320, que acomodam de 140 a 216 passageiros, dependendo do modelo. A LATAM espera transportar anualmente 57 mil passageiros por ano na rota.

“Temos o compromisso de democratizar cada vez mais a aviação no Brasil, e para isso um de nossos objetivos é ampliar a nossa malha aérea doméstica, aumentando a conectividade dentro do País. Com a nova rota, os passageiros do Amapá passam a contar com maior conectividade para 50 destinos no Brasil e 24 em outros países da América do Sul a partir do Aeroporto de Guarulhos”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

O investimento da LATAM na nova rota, vale destacar, faz parte dos esforços da companhia junto ao governo estadual do Amapá para a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o combustível de aviação.

Adicionalmente, a LATAM irá aumentar o número de voos na rota Macapá-Brasília em meses de maior demanda. A rota, que conta atualmente com 1 voo diário, irá receber 3 novas frequências semanais de julho a outubro, reforçando a conectividade do Amapá.

O CRESCIMENTO DA LATAM

Mais eficiente e competitiva, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Na prática, lidera a aviação brasileira desde 2021 (em RPK), segundo a ANAC. O índice calculado pela ANAC considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Na operação internacional, a LATAM também liderou o mercado brasileiro em março de 2024, com participação de 24%, segundo a ANAC. Atualmente, é a empresa aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. Em novembro de 2023, vale lembrar, a LATAM e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica para promover o País internacionalmente.

