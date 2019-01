Site do Setap vai permitir recarga online

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) lança um novo serviço no site www.vtsetap.com.br. A partir de fevereiro, será possível realizar recarga online para os cartões de meia-passagem e do Cartão Cidadão. Antes o serviço era destinado apenas a empresas e instituições que adquiriam o vale-transporte para seus funcionários, através do sistema Websigom

No caso da meia-passagem, basta que o estudante acesse o link “Recarga de Cartão Estudante”, localizado na parte superior, logo acima do banner eletrônico do site. O sistema já está em funcionamento e em fase de testes, mas ainda não permite o cadastro online. Quando estiver em funcionamento, inserindo o número do cartão, RG, CPF, e-mail e endereço, o estudante gerará um cadastro. Será então enviado um e-mail de confirmação e só então o cadastro estará ativo. A partir daí, será possível solicitara recarga do cartão, com valor mínimo de R$ 30. Gerado o boleto e feito o pagamento, o crédito estará disponível em até 48h, de acordo com o banco de opção para quitação.

O Cartão Cidadão, destinado a pessoas que não possuem o cartão de meia-passagem nem de vale-transporte, funcionará nos mesmos moldes. Essa modalidade foi lançada com o objetivo de evitar a circulação de dinheiro nos ônibus e inibir assaltos.

De acordo com Renivaldo Costa, porta-voz do Setap, no futuro, a ideia é migrar esse sistema para um aplicativo, onde será disponibilizada uma versão digital da carteira do estudante, informações sobre linhas e itinerários e o link para recarga do cartão.

Ascom/Setap