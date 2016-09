Serra do Navio e Pedra Branca participam do Desfile da Independência na Capital

Crianças e adolescentes do Programa Cidadão Mirim das Comarcas de Serra do Navio e de Pedra Branca do Amapari, participaram do desfile cívico-militar de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Os jovens mostraram todo o seu patriotismo durante a cerimônia, ocorrida no Sambódromo de Macapá. (VISUALIZAR FOTOS)

A prática é resultado de uma cooperação entre o Tribunal de Justiça do Amapá, Polícia Militar, Ministério Público Estadual e as prefeituras de Serra do Navio e de Pedra Branca. O TJAP fornece recursos para o funcionamento das atividades realizadas pela PM, através do Fundo de Apoio ao Juizado da Infância e Juventude (FAJIJ).

A ação trabalha com crianças e adolescentes em situação de risco social, envolvendo-os em atividades lúdicas, culturais, desportivas, de lazer e aulas de reforço escolar. A desembargadora Stella Ramos, coordenadora estadual da infância e juventude, esteve presente acompanhando os desfiles.

Assessoria de Comunicação TJAP