Campeonato Brasileiro de Natação é cancelado por causa de pandemia

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta terça (7) o cancelamento de competições nacionais previstas até 31 de agosto por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Entre elas está o Troféu José Finkel, que é o campeonato brasileiro interclubes de natação de inverno. O Troféu Maria Lenk, disputado no verão, também foi cancelado.

O José Finkel, disputado desde 1972, estava marcado para o período de 11 a 15 de agosto no Itaguará Country Clube, em Guaratinguetá, interior paulista. A cidade voltaria a receber o evento após seis anos. No ano passado, o torneio foi realizado no Clube Curitibano, em Curitiba. O Minas Tênis Clube foi o campeão.



“Ainda sem termos a certeza do controle do vírus e vendo os diferentes cenários nos estados brasileiros, não vemos condições de realizar competições nacionais em condições de igualdade para todos os participantes. Aguardaremos até que todos tenham suas piscinas à disposição e que as rotinas sejam retomadas, mesmo que no considerado novo normal”, diz a nota da CBDA.

Apesar de previsto para outubro, o Troféu Chico Piscina, também não será disputado em 2020, conforme nota assinada pelo presidente da CBDA, Luiz Fernando Coelho, e pelo diretor-executivo da entidade, Renato Cordani. O torneio é o principal da natação brasileira de base e ocorre anualmente em Mococa, no interior paulista.



