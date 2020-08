Saiba quais são as equipes classificadas para a 4ª fase da Copa do Brasil

Após a pausa forçada devido a pandemia do novo coronavírus que assolou o mundo, a Copa do Brasil teve seu retorno essa semana e já definiu todos os classificados para à quarta fase da competição. Inclusive contrariando algumas previsões de futebol, como a eliminação do “gigante” Cruzeiro, de Minas Gerais, para o CRB, de Alagoas.

A terceira fase chegou ao fim na última quinta-feira (27), com os jogos entre Brusque, enfrentando o Brasil de Pelotas e a disputa entre São José – RS contra o Atlético – GO. Dessa forma, ficara conhecidos os times classificados para a próxima fase do torneio, lembrando que a partir das oitavas de final a competição ainda contará com a entrada das oito equipes que disputam ou disputaram a Libertadores 2020, bem como das equipes que venceram, em 2019, a Série B, Copa do Nordeste e a Copa Verde.

Como acontecerá a disputa pela Copa do Brasil

A próxima fase contará com 10 clubes que se enfrentarão em partidas de ida e volta, onde restarão 5 equipes que irão se juntar nas oitavas, aos novos participantes anteriormente mencionados. Os confrontos serão definidos no dia 01 de setembro, quando acontecerá o sorteio realizado pela CBF.

Os classificados são: Vasco, Botafogo, Fluminense, Ceará, Juventude, América/MG, CRB, Ponte Preta, Atlético/GO e Brusque. São cinco representantes da Série A do Brasileirão, quatro da Série B e apenas um representante da Série D.

Ao término dessa fase os 5 classificados se juntarão a Flamengo, Santos, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Corinthians e Internacional, que disputam a Taça Libertadores, como também o Fortaleza, Cuiabá e o Red Bull Bragantino, pois são os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B, respectivamente.

A CBF ainda não confirmou as datas exatas dos confrontos de ida e volta da quarta fase, porém há previsão de futebol, com jogos entre os dias 16 e 23 de setembro. As oitavas de final ainda não possui datas definidas para a realização das partidas.

A Copa do Brasil teve sua primeira edição em 1989, atualmente, ficando atrás apenas do Campeonato Brasileiro em grau de importância no cenário nacional, está na sua 32ª edição e tem o Cruzeiro/MG como seu maior campeão, a Raposa de Minas já conquistou 6 títulos, em seu encalço vem o Grêmio/RS com 5 conquistas da competição. Logo em seguida temos Corinthians, Palmeiras e Flamengo com 3 títulos cada.

