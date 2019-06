Brasileiros que disputarão Universíade de Verão embarcam para a Itália

Competição será realizada de 3 a 14 de julho em Nápoles

Os atletas brasileiros que participarão da Universíade de Verão deste ano embarcam para a Itália a partir desta quarta-feira (26). Segunda maior competição poliesportiva do mundo, atrás apenas dos Jogos Olímpicos, a Universíade será aberta no dia 3 de julho em Nápoles, e as provas serão disputadas até o dia 14 nesta cidade e também em Caserta e Salerno.

Segundo a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), a Universíade é o principal evento do esporte universitário.

Os atletas brasileiros competirão em sete modalidades: atletismo, futebol, ginástica artística, judô, natação, taekwondo e vôlei. A delegação é formada por 170 pessoas.

Entre os destaques do Brasil neste ano estão Paulo André Camilo e Rodrigo Nascimento, que conquistaram em maio o título no campeonato mundial de revezamento 4x100m pela primeira vez, em Yokohama, no Japão.

Na natação, um destaque é Luiz Gustavo Borges, filho do medalhista olímpico Gustavo Borges. Assim como o pai, Luiz estuda na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. No vôlei, a seleção masculina universitária do Brasil poderá contar com o central Renan Michelucci, atual campeão da Superliga pelo Taubaté.

A Universíade de Verão é realizada a cada dois anos e terá provas também nas modalidades basquete, esgrima, ginástica rítmica, polo aquático, rugby 7, saltos ornamentais, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo e vela.

