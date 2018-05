Saiba como deixar o seu currículo mais atraente para o mercado

Manuela Vidal

Uma das atividades que mais gosto de fazer em Gestão de Pessoas é dar dicas para estagiários e profissionais sobre como deixar o currículo mais atraente para que os recrutadores se interessem pelo seu perfil. Tenho uma experiência bacana na área, já analisei muitos currículos e fico muito feliz quando recebo o feedback de alguém dizendo que as sugestões o fizeram pelo menos passar da fase do currículo!

Nestas análises, percebo que a maioria das pessoas “erra” em informações parecidas, sem se atentar, talvez, que o currículo é o primeiro contato com o emprego dos sonhos e precisa estar à altura dos seus desejos. Portanto, reuni abaixo as dicas mais importantes para você deixar o seu currículo turbinado:

– Atente-se ao português! É quase unânime para os recrutadores que um currículo com erros de português é facilmente descartado, ou seja, não adianta você ser altamente qualificado para o cargo se você demonstra que não conseguirá escrever um e-mail sequer sem erros de português. Esteja sempre atualizado em relação à gramática e revise completamente o seu currículo antes de enviar para o recrutador;

– Duas a três páginas: para quem está começando a carreira, uma página de currículo é ideal. Para profissionais com mais experiências, no máximo duas a três páginas – quantidade de páginas não necessariamente reflete a qualidade das informações!

– Nada de foto: o currículo não precisa ter foto, a não ser que seja solicitado. Se não for, esqueça foto no currículo, ok?

– Apenas dados pessoais relevantes: vejo em vários currículos que os dados pessoais ou tomam boa parte de uma página, ou são apresentados em excesso. Os principais dados que devemos destacar, de preferência em até três linhas abaixo do seu nome, são: nome completo, estado civil, idade, endereço residencial (rua, número, bairro) e contatos atualizados (telefone e e-mail). CEP, CPF, RG e naturalidade, por exemplo, podem ficar de fora!

