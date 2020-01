Edital para 35 vagas temporárias no IBGE é publicado

São oportunidades para níveis médio e superior, com salário de até R$ 2,4 mil

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o preenchimento de mais 35 vagas em caráter temporário, destinadas ao Censo Demográfico 2020, autorizado em janeiro, teve o edital de abertura de inscrições publicado nesta quarta-feira (29/01/2020).

Do total de postos, 30 são destinadas a quem possui ensino fundamental e cinco para ensino médio, com iniciais de até R$ 2.400. As inscrições serão recebidas no período de 30 de janeiro a 5 de fevereiro.

Como já havia sido anunciado na autorização do certame, a intenção é iniciar as contratações ainda em fevereiro, para atuar no desenvolvimento de atividades no âmbito dos testes de homologação de equipamentos do Censo Demográfico 2020.

No caso de ensino fundamental, todas as 30 vagas são destinadas ao cargo de recenseador para atuar na área de coleta de informações. Nesse caso, a remuneração inicial deverá ser de R$ 25 por pesquisa, com média prevista de R$ 1.100.

