Cuidar do peso e, de quebra, garantir que o corpo está trabalhando do jeito certo. Quem não deseja isso? Com a dieta certa, é possível alcançar esses resultados. E não é preciso gastar muito dinheiro: boa parte dos itens da lista provavelmente já estão na sua dispensa.

Veja os melhores alimentos para perder peso e cuidar do seu fígado.

Aguá

Manter um peso saudável é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu fígado. Crie o hábito de beber água em vez de tomar bebidas com muito açúcar, como o refrigerante. Você vai se surpreender com a quantidade de calorias evitadas.

Amêndoas

As amêndoas são uma boa fonte de vitamina E, nutriente que ajuda a combater doenças hepáticas. Além disso, elas fazem bem para o coração. Coma um punhado na salada ou na próxima vez que sentir vontade de fazer um lanche.

Aveia

Alimentos com muita fibra ajudam no funcionamento do fígado, e a aveia é um deles. Essa ótima opção para começar o dia ajuda a queimar a gordura da barriga e a perder alguns quilinhos.

