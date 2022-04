Maternidade Bem Nascer: Governo divulga resultado preliminar para contratação de profissionais

As vagas são para nível médio e técnico. O resultado definitivo dos classificados está previsto para o dia 14 de abril.

Nesta quarta-feira, 30, o Instituto Ovídio Machado (IOM), organização contratada pelo Governo do Amapá para gerenciar a Maternidade Bem Nascer, divulgou o resultado preliminar dos candidatos classificados na etapa de análise curricular, para a contratação dos colaboradores que irão atuar na unidade, localizada na zona norte de Macapá.

O resultado preliminar está disponível no site no site oficial do IOM.

Dos 6.822 mil inscritos, 389 foram classificados para participar da próxima etapa e 219 irão compor a lista de cadastro reserva.

No calendário retificado pelo Instituto, o resultado definitivo deverá ser divulgado no site do IOM no dia 14 de abril e a convocação para a fase de treinamento, que deverá escolher os profissionais contratados, está prevista para o dia 16 do mesmo mês.

O processo seletivo prevê a contratação de nível médio para os cargos de agente administrativo, auxiliar de almoxarifado, agente de portaria, atendente de consultório, auxiliar de farmácia, bombeiro hidráulico, carregador, eletricista, maqueiro, motorista, recepcionista.

Para nível técnico as vagas são para técnico de enfermagem, laboratório, nutrição, processamento de dados e segurança do trabalho e para nível superior de enfermagem, assistente social, enfermeiro neonatologista, enfermeiro obstetra, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo. Os salários variam entre R$ 1.250,00 a R$ 3.845,25.

As contratações serão feitas em regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com vínculo trabalhista firmado entre o contratado e o Instituto.

