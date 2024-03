Diversidade: música latino-americana é marcada por variedade de ritmos

Conheça as principais promessas musicais da América Latina para o mundo em 2024.

Há quem não viva sem música, também há quem não se importe tanto assim. O fato é que, certamente, os dois tipos de pessoa já ouviram algum ritmo latino, pelo menos, uma vez na vida. Seja em rádios, programas televisivos, redes sociais ou festas, a música latina está por toda parte, encantando e contagiando pessoas de diferentes países, culturas e gerações.

Prova disso é que, nos últimos anos, o mercado da música na América Latina conquistou um espaço expressivo nos serviços de streaming, como Spotify, Deezer e Apple. Artistas como Anitta, Shakira e Bad Bunny têm dominado as paradas de sucesso. Combinando elementos de funk, pop, reggaeton, rap e outros estilos, eles se tornaram ícones da música latino-americana.

A tendência é que esta presença continue em alta ao longo de 2024, contribuindo para a maior diversidade no cenário musical global. Segundo a Sociedade Artística Brasileira (Sabra), o mercado valoriza, cada vez mais, a representatividade de artistas de diferentes gêneros, raças e etnias. Isso se reflete na variedade de ritmos e influências da América Latina que estão dominando as paradas musicais ao redor do mundo.

Spotify revela os artistas latinos que vão bombar em 2024

O Spotify divulgou as projeções para a próxima geração de artistas latinos que promete agitar o ano em diversos gêneros, utilizando como base suas playlists originais. Foram selecionados nomes de diferentes nacionalidades que estão no topo entre os mais ouvidos pelos usuários do streaming.

Entre as playlists usadas, está a Viva Latino, que reúne os maiores sucessos e novidades do gênero. A lista reúne artistas que se destacam pela originalidade, criatividade e versatilidade. Vale a pena descobrir um pouco mais sobre cada um deles.

Ballakath

A cantora mexicana de reggaeton ganhou visibilidade com seu hit Pekorita Love, lançado em 2023. Aos 26 anos, ela integra o selo La Mafia del Perreo, que reúne artistas do gênero urbano.

No momento, a música mais reproduzida de Ballakath no Spotify é Reggaeton Champagne, que acumula 180 milhões de reproduções. A cantora se destaca pelo estilo irreverente, sensual e divertido, combinando elementos do reggaeton e influências da cultura pop, anime e k-pop.

Foto: Instagram / Reprodução

Chino Pacas

É um cantor e compositor mexicano de música regional, com foco no subgênero sierreño urbano. Com apenas 16 anos, é o nome mais jovem do México a entrar na lista Billboard Hot 100, estreando na 84ª posição, com o sucesso El Gordo Trae El Mando.

Chino Pacas mora em Tampa, na Flórida, e tem contrato com a gravadora Street Mob. Ele é considerado um dos artistas responsáveis por renovar o seu gênero musical, fazendo-o ser ouvido e consumido pelas novas gerações.

Foto: Street Mob Records / Reprodução

Dei V

O cantor e compositor porto-riquenho de reggaeton e trap latino tem apenas 25 anos e é conhecido por seu flow rápido. Iniciou a carreira em 2022 e faz parte da gravadora Under Water Music.

Já foi indicado ao prêmio Billboard Latin Music Awards, na categoria Artista do Ano – Estreia, e chegou a colaborar com artistas como Sky Rompiendo, Beéle e Karol G. Entre as suas músicas mais famosas estão: Crush, Gatita Gangster e El Paso.

Foto: Youtube / Reprodução

Estevie

É uma cantora de pop mexicana, de 19 anos. Sua música mais ouvida no Spotify é Las Historias Se Acaban, que soma mais de 10 milhões de reproduções. Suas principais referências são Mariah Carey, Britney Spears, Fergie, Rocío Dúrcal, Linda Ronstadt, Ana Bárbara e Alicia Villarreal.

O primeiro EP, intitulado Cumbialicious, introduz os sons da cumbia, do norteño e do neo-pop a um público de jovens ouvintes. As músicas mais conhecidas do álbum incluem El paso e Como yo.

Foto: Interview Magazine / Reprodução

Gonzy

Cantor, compositor e produtor cubano-americano de apenas 20 anos. Mora em Miami, na Flórida, e é afiliado da gravadora Visonare Records. Lançou o seu primeiro mini-álbum, Mi Fantasy, em 2021, misturando R&B latino, reggaeton e pop, sendo considerado o pioneiro da nova onda da música urbana latina.

Além do mini-álbum, Gonzy também lançou Desahogo e já colaborou com artistas como Calle 24, Fuerza Regida e Oliver Kid.

Foto: Deezer / Reprodução

Jasiel Nunez

O mexicano, de 23 anos, canta músicas do subgênero corridos tumbados. Mora em Guadalajara e é o primeiro artista do selo Double P Records, fundado por Peso Pluma, um dos astros do subgênero.

Nunez iniciou a carreira em 2020, com os singles Rosa Pastel e Lagunas. Sua música se caracteriza por uma mistura de sons tradicionais do corridos tumbados e tendências urbanas, criando um estilo próprio e moderno.

Foto: Berenice Bautista / Reprodução

Junior Zamora

Músico, compositor, cantor, produtor e multi instrumentista colombiano, ele se dedica à música desde a infância. Lançou o primeiro single A Mi Lado, em 2019. Desde então, vem se destacando na cena musical da Colômbia.

Zamora tem fortes raízes na cultura negra e traz para as suas canções os sons de R&B, pop latino, ritmos costeiros e tendências urbanas. Já teve colaborações com artistas como Alcolirycoz e Ovy On The Drums.

Foto: Reporte Indigo / Reprodução

