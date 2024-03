Sistema de gestão pode auxiliar tomada de decisão no setor industrial

É possível analisar dados em tempo real, identificar áreas de melhoria, reduzir custos e otimizar processos

Tomar decisões eficazes é fundamental para impulsionar o crescimento de uma empresa e torná-la mais competitiva. Como o setor industrial envolve processos complexos de operação, cada decisão pode ter um impacto ainda mais significativo no desempenho e na lucratividade do negócio. Nesse sentido, contar com um sistema de gestão pode fazer a diferença na otimização dos fluxos de trabalho.

Analisar dados em tempo real, identificar áreas de melhoria e otimizar processos produtivos são algumas das ações possibilitadas pelas ferramentas de um sistema de gestão. A tomada de decisão também acaba se tornando mais ágil e precisa, justamente por ser baseada em informações.

Um sistema de gestão é um software orientado para fazer o gerenciamento de tarefas, processos, recursos e outras atividades. Programas como o enterprise resource planning (ERP) são capazes de integrar os departamentos e as operações da empresa. O Sistema Nomus, por exemplo, é um software de ERP para indústria com soluções para negócios de todos os tamanhos desde o chão de fábrica.

Saber o que significa ERP, portanto, é importante para que os gestores possam contar com informações em tempo real sobre processos de produção, vendas, estoque, entre outros fatores. Estes sistemas facilitam o acesso dos profissionais a dados, o que permite a análise e a tomada de decisões.

Ações orientadas por dados trazem vantagens competitivas

De acordo com pesquisa do Capgemini Research Institute, as empresas ainda têm um percurso a fazer quando o assunto é tomada de decisões e ações pautadas em dados. Apenas 39% das organizações entrevistadas conseguem transformar insights baseados em dados em benefícios competitivos. Isso ocorre porque somente 20% dos executivos confiam em seus dados por serem, muitas vezes, de má qualidade.

O estudo mostrou, contudo, que a minoria das companhias que passam pelo processo decisório com o auxílio de dados concretos e atualizados usufrui de uma vantagem significativa de desempenho em relação às que não o fazem. Para se ter uma ideia, a rentabilidade pode chegar até 22% a mais, e a uma receita 70% superior por funcionário.

O levantamento evidencia que, em vez de confiar na própria experiência ou em palpites, é importante que os líderes das empresas, independentemente do segmento, utilizem dados e avaliem as opções disponíveis para ser possível fazer a escolha mais promissora. Essa abordagem envolve a coleta, o processamento e a interpretação das informações e dos indicadores mensuráveis.

Dessa maneira, é possível identificar fatos e padrões para extrair os tão desejados insights que possam servir de base para a tomada de decisões. Além disso, por meio dos dados, também é viável traçar estratégias e ações operacionais que beneficiam os negócios ou corrijam eventuais erros em diferentes áreas.

No setor de logística, por exemplo, a análise de dados da frota pode conceder projeções relevantes acerca do desempenho dos motoristas e dos seus veículos. Os custos operacionais associados também podem ser reduzidos com uma abordagem baseada em dados, identificando rotas mais eficientes e oportunidades de otimização.

É preciso transformar informações brutas em registros

Como a análise de dados desempenha um papel importante na tomada de decisões industriais, é preciso que os gestores estejam atentos ao fato de que a tecnologia pode ser uma aliada nesse processo. Plataformas baseadas em tecnologias como internet das coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e big data, por exemplo, podem ajudar a transformar informações brutas em registros, fornecendo ideias e meios para impulsionar a eficiência operacional e a inovação.

Ao considerar o setor de manufatura, por exemplo, a aplicação de dados a partir da IoT pode melhorar a eficiência e a confiabilidade das operações. Desde o monitoramento em tempo real da produção até a automação de processos, os resultados incluem redução do tempo de produção, melhorias na qualidade dos produtos e serviços e aumento da eficiência geral da fábrica.

Portais especializados enfatizam ainda que, nesse contexto, a implementação de ERP pode potencializar a gestão de dados na indústria. Esse sistema faz a integração de diferentes áreas da empresa em uma única plataforma – como compras, produção, estoque e finanças. Essas informações passam a ser centralizadas e padronizadas, permitindo a visualização das operações e facilitando tanto a análise quanto a tomada de decisão.

