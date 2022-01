Conexões: Conheça o trabalho musical de Fab Nascimento

O projeto começou com o reencontro de Fab com o amigo, parceiro e compositor Marcola. Os dois se desconectaram por um período de tempo. Ele em suas andanças pela América Latina e Estados Unidos e Fab pela Europa, mais especificamente pela Espanha e Bélgica. Conexões está dividido em 2 fases: Conexões #1 e Conexões #2.

Nesta reconexão vieram várias ideias, entre elas a gravação de duas músicas tão sonhadas por Fab: Como diz Caê que está neste primeiro lançamento e Mar e Marés que estará no segundo. No segundo terá também Fera Fullgas composta pela dupla e a mais recente composição Ibiza Soul, ambas estão sendo preparadas para a segunda etapa. Marcola apresentou também a canção My Fire, que Fab produziu com um novo arranjo já para esta primeira fase.



Esta reconexão entre Fab e Marcola marcou o início desta produção artística em específico. Outro encontro que também marca este projeto é a música Deixa Ela composta em parceria com Black Pio, amigo e cantautor de Belo Horizonte.

Outras reconexões aconteceram, como o reencontro musical entre Fab, Luiz Paulo Ramos, Eduardo Moreira, Ronaldo Leon, Sergio Villard, Amon Siqueira, David Romano.



Novas conexões com a cantora espanhola Rosana Ross, com o percussionista Zeca Magrão, com os tecladistas Emerson Oliveira e Rodrigo Dias, com o baixista Christofer Martínez e com os músicos dos metais Edson Morais, Miguel Praça, Léo Brasilino, Breno Mendonça, William Alves e Marco Lima e com os arranjadores Welington Cristo e Elizeu Freitas foram acontecendo de forma natural à medida que o projeto ia avançando.



A produção fonográfica é de Fab Nascimento. Assinam as gravações Sergio Villard e Fab Nascimento. André Cabelo assina as mixagens junto a Fab Nascimento. Masterização é assinada por André Cabelo.

Como diz Caê

