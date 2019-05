Encceja 2019: as inscrições são a partir de 20 de maio

As provas serão aplicadas 25 de agosto



O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (8), o edital do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019). As inscrições são gratuitas e começam 20 de maio com data de encerramento no dia 31 do mesmo mês. As provas serão aplicadas em 25 de agosto, em dois turnos.

Os participantes que precisarão de atendimento especializado devem fazer a solicitação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), realizador do exame. O atendimento por nome social, específico para transexuais e travestis, deverá ser solicitado posteriormente, entre os dias 03 e 07 de junho.

As provas do Encceja 2019 serão aplicadas para candidatos que desejam ser avaliados de acordo com o nível fundamental e o nível médio, com idades mínimas, respectivamente, de 15 anos e 18 anos no dia de realização do exame. Podem se inscrever pessoas que não finalizaram os estudos no período regular que desejam obter a proficiência ou a certificação.

Confira abaixo quais são as disciplinas cobradas em cada prova:

Encceja Ensino Fundamental

• Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação

• Matemática;

• História e Geografia

• Ciências Naturais.

Encceja Ensino Médio

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;

• Matemática e suas Tecnologias;

• Ciências Humanas e suas Tecnologias;

• Ciências da Natureza e suas Tecnologias.



