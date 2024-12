No Norte, mais de 80% da população planeja quitar dívidas ou pagar contas básicas com o 13º Salário, revela pesquisa da Serasa

Consumidores podem aproveitar o pagamento para quitar pendências com descontos de até 99% no mutirão Serasa Limpa Nome.

Comprazo para pagamento da última parcela do 13º marcado para 20 de dezembro, a maior parte dos brasileiros já se programou para utilizar o dinheiro neste fim de ano. Pesquisa realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revela que 66% dos consumidores planejam com antecedência como aproveitar o valor recebido.

Segundo o levantamento, 81% dos trabalhadores afirmam que pretendem gastar o valor total do 13º ou parte dele. O principal motivo apontado é quitar as dívidas (31%), pagar contas básicas de água, luz ou gás (28%) ou usar para viagens de férias (23%).

Entre a população do Norte consultada 23,1% respondeu que pretende gastar o valor total. O objetivo principal informado é o pagamento de dívidas (46,8%), seguido de quitação de dívidas básicas (38,1%) e a compra de presentes de Natal (28,6%).

“A chegada do 13º Salário permite que milhões de famílias equilibrem as finanças em um período de altos gastos, como festas, presentes, celebrações e férias”, comenta Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome. “Com organização e controle, o valor extra pode representar um respiro financeiro e a oportunidade para se livrar das pendências antes de o ano acabar”.

Além dos gastos imediatos ou necessários, parte dos brasileiros pretende poupar o benefício. Entre os entrevistados, 19% declararam que planejam guardar integralmente o 13º salário. Desses, 38% têm intenção de investir o valor, enquanto 29% pretendem usá-lo para criar um fundo de emergência e 21% para compor a poupança.

No Norte, 19,1% também informaram que pretendem guardar o valor total. A intenção de 39,9% é ter um fundo de emergência, 32,6% deseja fazer uma poupança e 25,6% quer investir.

Chance de limpar o nome

Com recorde de negociação de dívidas registradas em novembro, a Serasa e a Febraban estenderam os benefícios do Feirão Limpa Nome até 20 de dezembro – mesma data do prazo final para pagamento da segunda parcela do 13º. Com mais de 1 mil empresas parceiras, consumidores podem quitar suas pendências com diversos segmentos, como bancos e cartões de crédito, empresas de telecomunicação, varejo, concessionárias de contas básicas e mais. Confira os canais oficiais:

● Site: http://www.serasalimpanome.com.br

● App Serasa no Google Play e App Store

● Agências dos Correios de todo o Brasil



Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

