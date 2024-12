TJAP e SENAI-AP entregam certificação de cursos para 70 cidadãs em situação de violência doméstica e vulnerabilidade social

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio de sua Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid), e em parceria do Serviço Nacional Industrial (Senai-AP), fez a certificação, na terça-feira (10), no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP), de cidadãs que concluíram de cursos de capacitação voltados para mulheres em situação de violência doméstica e vulnerabilidade social. Ao todo, foram entregues 70 certificados. A iniciativa foi do projeto “Aperfeiçoa Mulher”. As capacitações promovidas pela Cevid/TJAP e Senai-AP foram de Corte e Costura, Informática Básica e Pães Artesanais.

De acordo com Simone Freitas, pedagoga da Coordenadoria da Mulher, os cursos, realizados em novembro têm o objetivo de oferecer às participantes ferramentas para enfrentar desafios socioeconômicos, fortalecer sua autonomia financeira e facilitar sua entrada no mercado de trabalho.

“Firmamos uma parceria com o Senai, que disponibilizou cursos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, com o propósito de ajudá-las a se empoderar e romper ciclos de violência”, afirmou Simone Freitas.

A pedagoga destacou a importância da autonomia para as participantes da qualificação. “A mulher que está em situação de violência, muitas vezes não consegue romper com esse ciclo porque não tem condições financeiras. Por meio da capacitação recebida no curso de pães artesanais, por exemplo, ela conseguirá fazer um panetone para vender nesse fim de ano; a que fez o curso de corte e costura já está fazendo bainha ou uma roupa para vender. Então, é uma forma de fazer com que essa mulher tenha uma renda e saia da condição de violência que ela se encontra”, concluiu.

A iniciativa da Cevid/TJAP está alinhada à Resolução nº 497/2023, que institui o Programa Transformação, uma política do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que fomenta a inclusão social e fomenta a autonomia de grupos em situação de vulnerabilidade social por meio da capacitação.

Além da qualificação profissional, o programa reforça o papel do Judiciário na implementação de políticas afirmativas que combatem a desigualdade de gênero e ampliam o acesso das mulheres a direitos e oportunidades. As ações refletem o compromisso do TJAP em fortalecer não apenas no enfrentamento da violência doméstica, mas também no suporte integral à mulher.

Para a aluna do curso de informática básica, Edicleuza de Almeida Lima, de 35 anos, o curso possibilitou em ter seu primeiro contato na área de informática. “Uma amiga informou sobre o curso. Sempre tive vontade de aprender informática e não tive oportunidade antes.Agora entento o quanto esses conhecimentos são necessários para qualquer área”, relatou. .

Ao demonstrar resultados efetivos, com participantes no mercado de trabalho, os cursos promovem melhorias significativas na qualidade de vida. O evento de certificação reafirma a importância de ações integradas para a construção de uma sociedade mais inclusiva, e para o acesso a oportunidades de exercer plenamente sua cidadania.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Ana Júlia Pontes

Fotografia: Flávio Lacerda

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...