terça-feira, setembro 9, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

BrasilCiência e TecnologiaEducação

Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Livia Almeida

Competição reuniu estudantes de 14 países da América Latina

Guilherme Jeronymo – Repórter da Agência Brasil

Os dez estudantes brasileiros que representaram o país na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA) receberam medalhas na competição, nove delas de ouro e uma de prata. A competição ocorreu entre os dias 1º e 7 de setembro nas cidades do Rio de Janeiro e de Barra do Piraí (RJ).

Com a participação de 14 países, a OLAA contou com 74 estudantes, 26 líderes e co-líderes, além de 15 observadores. Durante a olimpíada, os alunos realizaram diversos desafios que testaram os conhecimentos em astronomia e astronáutica.

As atividades envolveram prova em planetário, prova observacional com uso de luneta e telescópio, exames teóricos, além de construção e lançamento de foguetes de garrafa PET. As delegações ainda realizaram uma excursão para Itajubá (MG), onde conheceram as instalações do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA).

Os medalhistas de ouro foram:

Felipe Maia Silva, de Fortaleza (CE);
Filipe Ya Hu Dai Lima, de Fortaleza (CE);
Lucas Praça Oliveira, de Fortaleza (CE);
Isabela Xavier de Miranda, do Rio de Janeiro (RJ);
Luís Fernando de Oliveira Souza, de Cassilândia (MS);
Eyke Cardoso de Souza Torres, de Ourilândia do Norte (PA);
Guilherme Waiandt Moraes, de Fortaleza (CE);
Gustavo Globig Farina, de Fortaleza (CE); e
Larissa França Souza, de Goiânia (GO).
A medalha de prata ficou com João Victor Evers Cordeiro, de Fortaleza (CE).

Os estudantes foram selecionados entre os 50 melhores participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2024.

As medalhas foram obtidas nas premiações em grupo, quando as equipes nacionais ganharam em melhor prova teórica e de foguetes, e nas premiações individuais, atingindo o resultado de melhor prova observacional e melhor prova teórica.

Agência Brasil

Você pode gostar também

Europa, uma das luas de Júpiter, pode ter sinais de vida extraterrestre

Livia Almeida

Taxa de inscrição no Enem deve ser paga até quarta-feira

Livia Almeida

Índice Nacional da Construção Civil recua em agosto e atinge 0,58%

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.