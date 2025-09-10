Festival Caju de Leitores encerra edição com recorde de atividades e protagonismo indígena

Evento literário indígena reuniu 21 convidados e promoveu 40 horas de programação com lançamentos, espetáculos e rodas de conversa na Aldeia Xandó (BA)

Com números expressivos e uma programação marcada pela diversidade cultural, a quarta edição do Festival Caju de Leitores consolidou-se como um dos principais eventos literários indígenas do país. Realizado de 2 a 5 de setembro na Aldeia Xandó, território Pataxó da TI Barra Velha, em Porto Seguro, o festival promoveu 30 atividades em quatro dias, somando 40 horas de programação nos palcos Maria Coruja e Cacique Sabará.

Sob o tema Vozes da Terra, o evento reuniu seis mesas de conversa, três sessões de contação de histórias e dois espetáculos teatrais, além de lançamentos literários e apresentações artísticas que celebraram os saberes ancestrais dos povos originários. Ao todo, 21 convidados participaram da programação, sendo 16 deles autores indígenas que compartilharam suas obras e trajetórias com o público.

Entre os destaques editoriais, a Coleção Biografias Ancestrais (Terra Redonda Editora) apresentou os livros A saga do Cacique Galdino e seu povo Pataxó Hãhãhãe e João de Barro, de Thyrry Yatsô, reunidos em um único volume, além de Memórias de Caraíva, de Valdemy Sisnande Vieira. Também foram lançadas obras como Saberes Indígenas, organizado por Auritha Tabajara, Claudia Castilho e Kathia Castilho; As duas Mihs e a missão ancestral, de Mihai Pataxó com Mônica Bello e Ibiraiaras Pataxó; Histórias de Mãe Joana, de Sairi Pataxó; e A terapia realinhou meus astros, de Tatiana Brasileiro.

Para a organizadora Joanna Savaglia, o festival reafirmou seu papel como espaço de encontro e valorização da cultura indígena. “Somos o primeiro festival de literatura indígena do Brasil. Compartilhar conhecimento e ampliar vozes é incrível. Que venha 2026”, declarou.

Ao encerrar sua quarta edição com recorde de atividades e forte presença de autores indígenas, o Festival Caju de Leitores se firmou como referência nacional na promoção da literatura indígena e dos saberes tradicionais, ampliando o protagonismo dos povos originários e fortalecendo o diálogo entre culturas.



O Festival Caju de Leitores é uma realização da Savá Cultural, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Conta com patrocínio via Lei Rouanet da Neoenergia Coelba, Instituto Neoenergia e Itaú Unibanco; e com patrocínio da Secretaria Municipal de Turismo de Porto Seguro, por meio da Superintendência de Cultura. Tem ainda parceria acadêmica da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e reúne uma rede de parceiros locais, incluindo pousadas, comércios, instituições comunitárias e escolas da região.



