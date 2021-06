Enem: motivação e foco para estudar merecem atenção dos estudantes, alerta professor

Plataformas ajudam com conteúdos gratuitos para os estudos

As inscrições para a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam na próxima quarta-feira (30) e seguem até o dia 14 de julho, conforme já anunciou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela avaliação. As provas estão previstas para novembro.

O professor de matemática e diretor de produtos da plataforma de educação Me Salva!, André Corleta, reconhece que além dos conteúdos que são cobrados na prova, a motivação e o foco nos estudantes também é que se deve ter atenção.

Para André, uma das formas de ter mais motivação na preparação para o Enem – e diferentes provas – é quebrar a lógica de que a hora de estudar tem que ser uma rotina quadrada, com as mesmas metodologias sempre.

“Existe um mito entre os estudantes de que a rotina de estudos precisa ser sempre igual. Toda semana vai ser a mesma coisa, mesma disciplina depois da outra. Mas, no ambiente on-line a gente não tem mais isso. O estudante pode criar o seu próprio horário, pode montar o seu próprio cronograma. Não seguindo uma rotina chata, sempre igual, mas com essa liberdade de adaptá-la sua a sua realidade. Isso já ajuda bastante na manutenção dos focos”, explica o professor.

Tendo como foco a graduação em Psicologia em uma universidade pública, o estudante Samuel Bassalo, 21 anos, assim como na edição do Enem passada, está apreensivo com a pandemia. O vírus ainda não foi embora, nem todos estão vacinados e é bem complicado porque todo mundo acaba sendo exposto. Na edição passada, eu compareci e foram poucas pessoas na minha sala, tinham apenas duas ou três comigo”, conta.

Para ele, conciliar as demandas do dia a dia – como os estudos – com a pandemia tem sido desafiador, pois ela amplia o sentimento de pressão e acaba afetando o foco. Mas ele tentando estudar o máximo que pode. “Porque é a oportunidade que tenho, como estudante negro, de escola pública e de baixa renda, para alcançar meu objetivo de vida. Quero conhecimento, quero me especializar, quero atuar na área que eu gosto”, explica.

Parceiro do Me Salva! no oferecimento de bolsas de estudo com desconto para cursos pré-vestibulares, o Educa Mais Brasil também disponibiliza em seu site diferentes materiais gratuitos para se preparar para o Enem.

Um deles é o Guia Enem, uma ferramenta com todos os principais assuntos cobrados na avaliação de forma resumida. O Guia pode ser usado como material de apoio por estudantes do ensino fundamental e médio – como também o público geral – para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos. Outro material do Educa é o Me Explica, uma série de vídeos especialmente produzidos para o YouTube.

“Ficamos altamente satisfeitos com os resultados do Guia Enem. É muito gratificante saber que estamos contribuindo para um desempenho educacional na sociedade. Afinal, temos certeza de que o ensino abre portas! Seja por meio das nossas bolsas de estudo ou pelo uso da plataforma, nossa intenção é sempre agregar e democratizar o conhecimento para transformar vidas através da educação”, complementa a gerente de Marketing do Educa Mais Brasil, Amanda Galindo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

