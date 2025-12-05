Acelera Startup Amapá anuncia 10 finalistas nesta quinta (4)

Etapa final premia as melhores startups do ciclo e apresenta resultados do maior programa de pré aceleração do Estado

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove o ‘Demo Day’ do Programa Acelera Startup Amapá – Ciclo 2025. A etapa marca o encerramento da mentoria intensiva e da capacitação voltada para negócios em estágio inicial, e anuncia as 10 startups finalistas que mais evoluíram na jornada. O evento ocorre nesta quinta (4), na sede da instituição, no auditório Campos do Laguinho, das 16h às 21h.

Para o gerente da Unidade de Inovação do Sebrae (Uni), Bruno Castro, o programa Acelera Startup Amapá, maior programa de pré aceleração de negócios inovadores do estado, é de grande importância no empreendedorismo inovador. “O Acelera Startup posiciona o Amapá num movimento real de inovação. O Demo Day confirma a maturidade dos projetos e mostra a força do nosso ecossistema e todo trabalho que construímos juntos com essas mais de 100 ideias e projetos acompanhados em 2025”, afirma o gerente, Bruno Castro.

Inovação

A programação reúne empreendedores, investidores, profissionais de tecnologia e representantes de instituições parceiras. O público confere a apresentação da jornada conduzida pela AVATI Aceleradora; e participa da Palestra ‘Assuma o Controle das Suas Telas’, com foco em produtividade e impacto da tecnologia nos negócios e na vida das pessoas. Será ministrada pelo especialista em comportamento digital, Inteligência Artificial e dependências tecnológicas, Fábio Nudge, autor do best-seller com o livro ‘Seja (im)perfeito’.

As startups finalistas terão cinco minutos para apresentar os pitches, com explicação rápida e objetiva para apresentar uma ideia, produto ou empresa a potenciais investidores, parceiros ou clientes, com três minutos para perguntas da banca. As três primeiras colocadas recebem premiações de R$ 25 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil, e entrega de certificados e troféus às startups destacadas.

Avaliadores

A banca técnica reúne referências do ecossistema de inovação, o CEO e fundador da AVATI, Carlos Eduardo; o diretor no Innovation Studio, Marivaldo Albuquerque; a cofundadora da DruGet e pesquisadora da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Lorane Hage; e o diretor administrativo e de produto da Gestão Escolar Inteligente (Proesc) e mentor no Tucuju Valley, Vítor Costa.

Programa

O Acelera Startup, tem como intuito fazer com que os empreendedores avancem etapas, se fortaleçam e evitem erros que podem ser cruciais às empresas. É trabalhado de forma integrada ao ecossistema de inovação local e nacional, por meio de networking, workshops e mentorias com instrutores reconhecidos em todo o país. Em 2025, mais de 100 ideias participaram do programa que recebe empreendedores de todo o estado amapaense.

Os participantes são contemplados com mais de 35 horas de treinamentos online e presenciais, com referências em inovação e empreendedorismo; acesso a uma plataforma de mais de 300 mentores em todo o país; desafios práticos para tirar uma ideia do papel e transformá-la em negócios; e oportunidades de apresentar negócios para decisores do mercado de inovação.

Realização

A ação é uma realização do Sebrae em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA), Tucuju Valley, Associação Amapaense de Tecnologia (Amapatec) e Associação Brasileira de Startups (Abstartups).

Coordenação

O Programa Acelera Startup Amapá é coordenado pelo gerente da Unidade de Inovação (Uni), Bruno Castro e pela gestora do Programa Acelera Startup no Sebrae no Amapá, Josseli Pantoja.

Inscrições

Os interessados em participar do evento podem se inscrever de forma gratuita pela internet, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/demo-day-acelera-startup-2025/3223271?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com.

Programação

Data: 4.12.2025 – Quinta-Feira

Local: Sede do Sebrae – Auditório Campos do Laguinho

Coffee de boas-vindas e recepção

Hora: 16h – 16h40

Abertura

Hora: 16h40 – 17h

Palestra: Assuma o controle das suas telas

Palestrante: Fábio Nudge

Hora: 17h – 18h30

Apresentação da banca de jurados e pitches das startups finalistas

Hora: 18h30 – 20h

Meetup Tucuju Valley

Hora: 20h – 20h30

Premiação e encerramento

Hora: 20h30 – 21h.

Serviço:

Sebrae no Amapá

