terça-feira, dezembro 9, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

BrasilConsumidorEconomia

38% dos brasileiros já se endividaram consumindo produtos geek, revela Serasa

Livia Almeida

32% consideram que os nerds atuais são mais sociáveis do que os das gerações anteriores.

De filmes que dominaram o cinema mundial a franquias de games que viraram fenômenos culturais, a cultura geek deixou de ser nicho e se tornou um dos pilares mais influentes do entretenimento atualmente. Uma pesquisa inédita da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, mostra que mais da metade dos entrevistados (51%) reservam mensalmente um valor para seus hobbies e produtos deste universo, sendo que destes, 73% destinam até R$300 para essas compras.

Quanto aos universos favoritos dos entrevistados, filmes e séries aparecem no topo (53%), seguidos por tecnologia (43%), games (38%) e animes (33%). Não à toa, entre os maiores gastos, se destacam streaming e assinaturas (57%), tecnologia e gadgets – dispositivos eletrônicos (31%), e livros e histórias em quadrinhos (29%).

Apesar da paixão, o entusiasmo nem sempre vem acompanhado de planejamento: 38% dos entrevistados admitem já ter se endividado por conta de compras ou experiências, enquanto 15% afirmam ter atrasado ou deixado de pagar contas básicas por este motivo.

“Os dados mostram que a relação do público com a cultura geek é muito emocional, e isso impacta diretamente o modo como ele consome. Entender estes hábitos é essencial para conseguir equilibrar o hobby e a organização financeira, evitando comprometer o orçamento”, conclui Laisse Francisco, especialista da Serasa em educação financeira.

Nerd x geek

Tradicionalmente, “nerd” é um termo associado a pessoas profundamente interessadas por temas acadêmicos, tecnológicos e intelectuais. Já o “geek” está mais ligado à cultura pop, tecnologia, games, quadrinhos, entre outros. Na prática, as duas identidades se misturam e se complementam, unindo paixão e conexão com a comunidade.

A pesquisa mostra que essa identidade carrega muito significado pessoal. 69% desse público afirmam que, hoje, “ser nerd” é motivo de orgulho, e 50% enxergam o consumo destes produtos como uma forma de expressar essa identidade.

Para os entrevistados, a imagem do nerd mudou com o tempo, 35% acreditam que o termo virou “mainstream“, ou seja, uma tendência. Além disso, 32% consideram que os nerds atuais são mais sociáveis do que os das gerações anteriores e 21% afirmam que eles são mais respeitados hoje. A identidade nerd também traz benefícios práticos para 71% dos respondentes que apontam que isso os ajudou a desenvolver habilidades úteis para o trabalho ou estudos.

“Nerd ou geek, cada pessoa tem no consumo uma forma de expressar quem é, e isso é parte essencial desse universo. A chave é garantir que essas escolhas caibam no orçamento, reforçando a importância de consumir com consciência, sem transformar a fonte de entretenimento em preocupação”, finaliza a especialista.

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box com 501 entrevistados em todo o país, entre 30 de outubro e 10 de novembro de 2025. Margem de erro: 4,4 pontos percentuais.

Você pode gostar também

7 em cada 10 brasileiros admitem comprar por impulso e se arrepender em seguida, revela pesquisa especial da Serasa

Livia Almeida

Portaria dispensa prazo de validade em embalagens de vegetais frescos

Livia Almeida

Entidades defendem redução de imposto sobre consumo

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.