Mostra de teatro valoriza artistas locais com mais de 12 espetáculos e entrada gratuita

Mais de 12 companhias e artistas locais se apresentarão na primeira edição da “Mostra de Teatro Águas de Manaus”, que acontece nos dias 9, 10, 16 e 17 de agosto, com entrada gratuita, em espaços nos bairros Ponta Negra, Jorge Teixeira e Centro.

Aline Mohamad, representante do Instituto Brasileiro de Teatro (iBT) e uma das curadoras da mostra, pontua que os espetáculos abordarão diversas situações cotidianas, aspectos da cultura amazônica e momentos históricos.

“São peças que exploram o que há de melhor na cultura amazônica e cativam o público, trazendo risadas, lágrimas, lembranças, mas principalmente debates internos sobre pautas que vivemos todos os dias. Não temos dúvidas de que o público, independentemente da idade, vai apreciar cada segundo”, afirma.

“É uma programação muito diversa e que mostra o talento dos produtores locais. Para a concessionária, é muito importante participar da vida cultural da cidade. Faz parte do relacionamento que construímos com a população de Manaus, desde 2018, quando iniciamos as operações na cidade”, destaca a gerente de Responsabilidade Social da Águas de Manaus, Simony Dias.

Espetáculos

As atrações amazonenses da Mostra de Teatro Águas de Manaus são: “Tucumã e Buriti – As Brocadas do Tarumã-Açu”, do grupo Jurubebas de Teatro, no dia 10 de agosto, a partir das 17h, no anfiteatro da Ponta Negra – Zona Oeste. A narrativa conta a história de duas irmãs que nasceram grudadas pelo umbigo, crias da comunidade ribeirinha de Julião. Enquanto uma quer ficar no local, a outra deseja partir.

A peça “Bertoldo – Estudo nº 1”, com um tubarão que queria se tornar humano, ocorrerá no dia 16 de agosto, às 18h, no anfiteatro do bairro Jorge Teixeira – Zona Leste. A história é sobre o professor Alguém, que acaba caindo na lábia do professor Ninguém e cogita capturar, e aprisionar outros peixinhos em gaiolas no fundo do mar. A narrativa é contada pela Buia Teatro Company.

Logo depois, às 19h30, o espaço recebe “Filha do Encontro das Águas”, uma peça poética escrita por Lia Benacon. O texto foca em uma menina que retorna às suas raízes no Amazonas, após se ver perdida na cidade de São Paulo. Ela mergulha em histórias de saudade, identidade, encontros e desencontros em busca de si mesma.

Já às 21h, também no Jorge Teixeira, o grupo Barravento encena “Balões”, em que o palhaço Caco desafia a gravidade e traz a sensação de voar em afetos, encontros, desencontros, despedidas, recomeços e partidas, celebrando tudo com poesia, comicidade e interação com o público.

No dia seguinte, domingo, 17 de agosto, as apresentações serão realizadas em diferentes pontos do bairro Centro – Zona Sul. O primeiro será “Menina Miúda”, da Cia Menina Miúda, na sede do grupo Ateliê 23, às 15h. A história gira em torno de Zé, que tenta conquistar o coração de Constância, usando suas habilidades, muita lábia, promessas e imaginação, além de presentes inusitados e uma poesia curiosa, feita exclusivamente para sua amada.

Às 16h, a programação segue com “Cê Virou Planta”, da Soufflé de Bodó Company, que será realizada na sede do grupo Buia Teatro. A peça mergulha no luto vivido pela mãe do artista Francis Madson, onde a dor é apresentada como um processo a ser enfrentado, destacando a necessidade de honrar a memória daqueles que amamos.

O Largo São Sebastião também receberá várias encenações de curta duração e de diferentes companhias locais, a partir das 17h. Por conta da Gigi Produções, serão quatro peças: “Anselmo”, que traz a lenda do pescador encantado de Maués em uma forma nunca vista; “Pânico na maçã – Quem são as pragas?”, na qual uma lagarta recebe a terrível notícia de que uma raça de monstros está destruindo a espécie; “Serrador – quantas tábuas para construir uma vida”, que retrata o trabalho repetitivo de um homem que passa os dias serrando madeira; “Portinari – E se o quadro Futebol de Portinari tivesse vida”, que conta o que acontece quando a bola perturba o descanso dos mortos; e “Vida de Peixe-boi”, na qual o jovem Rudá ainda não conhece os perigos que se encontram às margens do rio.

A atração local que vai encerrar a Mostra será “Sebastião”, uma peça do Ateliê 23 com destaque em festivais internacionais de teatro pelo Brasil, apresentada no Teatro Gebes Medeiros, às 19h. Inspirada na obra “Um Bar Chamado Patrícia”, do estilista Bosco Fonseca, a narrativa conta a vida de sete drag queens que compartilham experiências dentro do Bar Patrícia – o primeiro bar LGBTQIA+ de Manaus, que existiu durante a Ditadura Militar.

Para conferir toda a programação, acesse: ibt.art.

SOBRE A MOSTRA

A Mostra de Teatro “Águas de Manaus” é realizada pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Brasileiro de Teatro (iBT) por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apresentada pela Águas de Manaus, com patrocínio do Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH) e Grupo Tigre, conta com apoio da Benevolência e do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), e apoio cultural da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), do Ateliê 23 e da Buia Teatro. As informações completas podem ser acessadas no site: ibt.art.

SOBRE O IBT

Fundado em 2022, o Instituto Brasileiro de Teatro é uma organização sem fins lucrativos que visa gerar uma conexão entre as iniciativas privadas e públicas, as produções teatrais e o público. Com o objetivo de popularizar o teatro no Brasil, o iBT quer levar o teatro a quem não teria acesso a ele, e a quem teria, garantindo acesso universal por meio de ingressos gratuitos ou a preços acessíveis.

O Instituto também apresenta uma série de ações voltadas à classe teatral, propondo uma governança que acelera a profissionalização de grupos e artistas, atuando desde a capacitação até no auxílio de realização de espetáculos, incluindo captação de investimentos do setor privado.

SOBRE A ÁGUAS DE MANAUS

Em operação na capital amazonense desde 2018, a Águas de Manaus tem promovido uma transformação no saneamento básico da cidade. Em sete anos de operação, a empresa garantiu a universalização do acesso à água tratada na capital. Outro foco da concessionária é universalizar o serviço de esgotamento sanitário. Em janeiro de 2023, a empresa lançou o “Trata Bem Manaus”, programa que tem como objetivo atingir a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Em menos de dez anos, serão implantadas mais de de 2,7 milhões de metros de rede coletoras de esgoto, além da construção ou reforma de 70 estações de tratamento espalhadas por toda a cidade.

Para garantir que o acesso aos serviços de saneamento básico chegue às populações mais vulneráveis, a empresa mantém programas tarifários como o Tarifa 10, que fixa o valor da fatura de água e esgoto em R$ 10, e o Tarifa Manauara, que oferece 50% de desconto. Hoje, mais de 130 mil famílias são beneficiadas pelos dois programas.

