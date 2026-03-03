TJAP abre inscrições para o Casamento na Comunidade 2026

As inscrições para o programa Casamento na Comunidade, iniciativa do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), que possibilita a oficialização gratuita da união civil de casais, tiveram início nesta segunda-feira (2). As primeiras cerimônias do ano estão previstas para os dias 22 e 23 de abril de 2026, em Macapá.

Os interessados em participar podem realizar a inscrição presencialmente na Central de Conciliação, localizada no Fórum de Macapá. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13 horas, e também está disponível por meio de canais digitais.

O programa é voltado a casais que convivem maritalmente e desejam formalizar sua união civil, que garante segurança jurídica e o reconhecimento legal da família. Ao longo de mais de duas décadas de realização no Amapá, a iniciativa já beneficiou milhares de casais, e contribuiu para a regularização civil e para o fortalecimento dos vínculos familiares.

A ação conta com a coordenação dos juízes Joenilda Lenzi e Fábio Santana e a sua realização envolve ainda parcerias institucionais importantes, como o apoio da Assembleia Legislativa do Amapá e dos cartórios dos municípios. Quando as edições ocorrem no interior do Estado, as prefeituras locais também integram a rede de apoio para garantir a realização das cerimônias.

Casamento na Comunidade

Período de inscrição: do dia 1º ao dia 20 de cada mês

Local: Central de Conciliação (Cejusc) – Fórum de Macapá

Endereço: Av. FAB, nº 1.737, bairro Central

Horário de atendimento: das 7h30 às 13h

WhatsApp: (96) 99144-3740

E-mail: casamentonacomunidade@tjap.jus.br

Texto: Hugo Reis

Arte: Carol Chaves

