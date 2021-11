MP-AP participará do evento “Pedal Azul” em alusão ao combate do câncer de próstata

Na terça-feira (23), o Ministério Público do Amapá (MP-AP), irá participar do evento “Pedal Azul”. A ação faz alusão a campanha Novembro Azul, e tem como objetivo incentivar a maior atenção para a saúde dos homens, principalmente, para a realização de exames que previnam o câncer de próstata.

O evento é uma atividade organizada pelo Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), Ministério Público Estadual (MP-AP), Secretaria de Cultura do Estado, Prefeitura de Macapá, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/AP), Assembleia Legislativa do Amapá (ALAP), Grupo de Ciclistas Organizados de Macapá e Santana e Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães (Ijoama).



O “Pedal Azul” terá início às 16h30, com saída do Mercado Central e chegada na Praça da Samaúma, e ainda contará com distribuição de camisas na cor azul para simbolizar a campanha de combate ao câncer de próstata e também sorteio de duas bicicleta e confraternização ao final da pedalada.

De acordo com o promotor de Justiça Flávio Cavalcante, que além de membro do MP-AP é entusiasta e participante do ciclismo no Amapá, ressaltou que é preciso incentivar a prática esportiva para a melhoria da saúde e consequentemente a qualidade de vida. E ainda, os cuidados como exames preventivos e boa alimentação.

“O combate ao câncer de próstata no estado do Amapá é de suma importância para o Ministério Público. Graças ao apoio da Procuradoria-Geral de Justiça do MP-AP, somos parceiros do “Pedal Azul”. A prevenção é essencial no combate a essa enfermidade. O MP-AP trabalha pelo bem-estar do cidadão e a bicicleata prestará um serviço fundamental para a saúde pública dos amapaenses”, pontuou o promotor de Justiça Flávio Cavalcante.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado